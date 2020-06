La RFEF convocará elecciones a la presidencia el 17 de agosto

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciará este miércoles la convocatoria de elecciones a la presidencia, según ha podido saber Europa Press, cuya fecha está prevista para el día 17 de agosto, cuando haya finalizado LaLiga y se estén disputando las competiciones internacionales.

La Junta Directiva de la RFEF se reúne este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con intención de anunciar la fecha para los próximos comicios. El actual presidente, Luis Rubiales, se presentaría para renovar su mandato -a priori- sin oposición para los cuatro años venideros.

La candidatura de Iker Casillas sigue en el aire. El exportero del Real Madrid anunció que se presentaría a las elecciones el pasado 17 de febrero y en marzo ratificó su idea de alcanzar el puesto de presidente de la RFEF. "Sí, me presentaré a la presidencia de la RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España", escribió el mostoleño.

Sin embargo, Casillas ha sido muy prudente en sus últimas declaraciones al respecto, hace tres semanas. "Las cosas están un poco paradas ahora mismo. No puedes hacer mucho más. Es imposible captación de votos. Esto ha sido un contratiempo para todos, no sólo para mí, y tenemos que adaptarnos. Ahora mismo hay cosas muchísimo más importantes que la presidencia de la RFEF. Hay que centrarse en que la gente esté bien y una vez que pase este tiempo ver dónde estamos, qué pasa y a qué podemos aspirar y a qué no", añadió.

En el caso de que Iker Casillas no confirmara su candidatura, Rubiales no tendría un nuevo oponente por el momento, aunque todavía habría que esperar formalmente hasta comienzos del mes de agosto. En concreto, dos semanas hábiles antes de los comicios.

Por su parte, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ya dio su aprobación a que se celebrasen las elecciones en las ocho Federaciones deportivas que tenían previsto organizarlas en 2020, año olímpico antes del aplazamiento de los Juegos de Tokyo. La Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, también aceptó la modificación de los reglamentos electorales y habilitó el mes de agosto para los diferentes procesos de elección dada la situación de emergencia sanitaria.