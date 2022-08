La RFEF ha cumplido "escrupulosamente con la normativa" en algunos grupos y sorteos del fútbol no profesional

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recalcó este viernes que ha cumplido "escrupulosamente con la normativa" a la hora de formar sus grupos y realizar los sorteos en algunas de las categorías del fútbol no profesional, y que en el caso del fútbol femenino no puede hacer nada hasta que no se sepa el calendario de la Primera División.

"La RFEF ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente, no pudiéndose saltar ni una sola de las fases o etapas que la misma prevé y debe garantizar los derechos de TODOS los clubes. Tanto de los que hace semanas que ya están inscritos, como los que hasta hoy no conocerán si forman parte de una categoría o de otra", subrayó la RFEF en un comunicado.

El organismo recordó a los clubes "la obligación de ser respetuosos con la legalidad y con los plazos que la legalidad exige en garantía de los derechos de todos los clubes" y que es "un criterio ampliamente aceptado" por todos ellos que los sorteos se realicen "de arriba para abajo y nunca de abajo para arriba".

"Los sorteos de las categorías superiores CONDICIONAN los sorteos de las inferiores Y NUNCA AL REVÉS. El sorteo de una categoría inferior no debe introducir condicionantes en el sorteo de una superior", puntualizó.

La RFEF lamentó "las críticas desinformadas o mal intencionadas que se han manifestado en este sentido" y aseguró que "no se pueden realizar los sorteos de las categorías inferiores del fútbol femenino sin que previamente se haya sorteado la Primera División".

Hay que recordar que el sorteo del calendario de la liga profesional fue suspendido la pasada semana por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y es punto de conflicto entre la Liga Profesional y el ente federativo, que indicó que una vez que se pueda realizar "se conocerán los condicionantes para poder configurar los sorteos de las categorías inferiores en cascada".

El organismo que preside Luis Rubiales criticó igualmente que se haya producido "un muy preocupante desconocimiento de la normativa", pero que prefiere pensar que sea esta la razón de algunas informaciones y que no exista "mala fe".

Por otro lado, también explicó que para "poder competir en cualquier categoría es imprescindible que los equipos se inscriban y que los clubes cumplan con todos los requisitos fijados en la normativa de competición".

Por ello, tiene establecidos unos plazos y del que disponían todos los clubes "para poder subsanar los defectos o deficiencias en sus inscripciones en las competiciones" finalizaba en la tarde-noche de este jueves. "Por tanto, hasta ayer jueves no se conocían ni se podían conocer la mayoría de las vacantes existentes en cada una de las categorías y/o grupos de competición", resaltó.

SALTARSE LA NORMATIVA HABRÍA SIDO "ILEGAL Y UNA TEMERIDAD

"Sin conocer cuales son los equipos definitivos que configuran cada una de las categorías es imposible determinar los grupos competitivos en la mayoría de categorías, donde los desplazamientos de los equipos representan un coste importantísimo en su presupuesto total", añadió la RFEF.

La federación convocó este jueves "a última hora de la tarde" una reunión de su Junta Directiva "para informar de la situación de las inscripciones definitivas y fijar los criterios que, de acuerdo con la normativa vigente, sirvieran para cubrir todas las vacantes que pudieran existir", insistiendo en que "las vacantes no se conocieron de manera definitiva" hasta ese mismo día a última hora.

De todos modos, dentro de su "competencia normativa", la Junta Directiva aprobó "los criterios de provisión de las vacantes existentes de acuerdo con los cambios del Reglamento General que han sido autorizados y registrados por el CSD esta misma semana y publicados en la web de la RFEF esta misma semana".

"En el día de hoy, y una vez aprobada la normativa por el CSD, aprobados los criterios interpretativos por la Junta Directiva y finalizado el plazo de inscripciones en la tarde de ayer, los órganos competicionales de la RFEF podrán dictar las resoluciones de provisiones de plazas correspondientes y de acuerdo con las existentes (elemento de hecho) y de acuerdo con la normativa (vigente desde esta misma semana).

Haber hecho cualquier cosa antes, hubiese no solo sido totalmente ilegal, sino una temeridad y un sinsentido", subrayó el ente.

Este reiteró que no puede hacer ninguna propuesta de distribución de grupos a los órganos competentes hasta que no estén "publicadas las resoluciones de provisión de plazas" y hasta que no se aprueben los diferentes grupos tampoco puede hacer los sorteos.