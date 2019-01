La RFEF desestima la solicitud de AFE de suspender el Málaga-Reus

Publicado 05/01/2019 17:27:54 CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado este sábado la solicitud presentada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspender el partido entre Málaga CF y Reus Deportiu, correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga 1/2/3, porque "no concurren razones de fuerza mayor" pese a los impagos del equipo catalán a varios jugadores.

En la resolución, rubricada por Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición y Jueza Única de Competición de la RFEF, se acordó "no autorizar la suspensión del encuentro" debido a que se incumplían los requisitos pertinentes para esa exigencia.

"No concurren ni las circunstancias previstas reglamentariamente, ni razones de fuerza mayor ni disposición alguna por parte de la autoridad competente para que el encuentro no pueda celebrarse el día establecido en el calendario oficial", aseveró la resolución.

Así, añadió que "dicho encuentro no se encuentra en riesgo de no ser válidamente disputado", aunque el Reus tenga solamente inscritas 12 licencias de cara a esta jornada en Segunda División. "A mayor abundamiento, según ha quedado acreditado, la suspensión no es compartido por el Reus", agregó la nota.

Mientras tanto, se afirmó que "el Málaga ha manifestado que acataría una resolución de suspensión" y también "ha afirmado que, desde el punto de vista organizativo, no tiene ningún inconveniente en la celebración del encuentro".

Esta postura de la Federación fue un revés a la petición que había hecho el pasado viernes la AFE, con la venia de los jugadores de la primera plantilla reusense y que iba en contra del máximo mandatario del club, Joan Oliver.