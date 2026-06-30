La RFEF está "escuchando propuestas" para la sede en febrero de 2027 de la Supercopa de España

LAS ROZAS (MADRID), 30 (EUROPA PRESS)

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este martes que hay "propuestas", pero que no tiene "ofertas en firme todavía" para la sede del año 2027 de la Supercopa de España, que no se podrá jugar en Arabia Saudí ya que el país es anfitrió entre enero y febrero de la Copa de Asia y que se disputará a principios de febrero.

La Asamblea General Ordinaria votó por unanimidad el autorizar a la RFEF a buscar soluciones para la disputa de este torneo, del cual "depende el modelo de financiación actual del fútbol en categorías inferiores", según recordó Jordi Aparisi, director de la Asesoría Jurídica de la RFEF, y también para que se dé el visto bueno para que se celebre en el extranjero.

Este recordó que el contrato con Arabia Saudí para organizar la Supercopa se extiende hasta la campaña 28-29, pero que dada la situación de la temporada que viene necesitan "suspender las obligaciones" contractuales de la campaña 26-27 y extender el contrato hasta la 29-30, y también "buscar una sede alternativa". "No hay ofertas en firme todavía", advirtió.

Aparisi recordó igualmente que este torneo "no es una competición internacional por el hecho de celebrarse en el extranjero". "Es una competición oficial de ámbito estatal en la que participan clubes españoles y por ello no es necesaria autorización del Consejo Superior de Deportes. La determinación del lugar de la celebración es una decisión de organización material de la competición y no es un acto de regulación del marco general. Lo traemos aquí para que se pueda tomar esa decisión, pero no depende de esa autorización del CSD. Informaremos por transparencia y buena gobernanza", aclaró.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recordó que desde el año 2018 el acuerdo con Arabia Saudí "ha proporcionado a los clubes que han participado 144 millones de euros" y puntualizando que hay dos, el Real Madrid y el FC Barcelona, que "han participado siempre y que cobran una cantidad por participar que es totalmente diferente al resto". "Esto era algo que parece que formaba parte del acuerdo inicial porque Arabia Saudí quería garantizar la presencia de los cuatro equipos, pero especialmente de estos dos", remarcó.

El dirigente insistió en "la importancia de este acuerdo" para ayudar al resto del fútbol español con una competición que el próximo 2027 "se jugará en febrero" y no en sus fechas más tradicionales de enero. "La RFEF está escuchando propuestas para ello porque entendemos la importancia de un acuerdo de estas características", recalcó.

CAMBIOS EN EL FÚTBOL SALA Y EL FÚTBOL FEMENINO

Por otro lado, la Asamblea también dio el visto bueno a la nueva estructura de la Primera División del fútbol sala, que se pasará a llamar Liga Prime Futsal y que constará con un torneo Apertura y una Clausura, y posteriormente un 'playoff' final para elegir al campeón de la temporada.

El Apertura se desarrollará entre septiembre y diciembre, coronando a un campeón, mientras que el Clausura, donde los equipos partirán otra vez de cero, será entre febrero y mayo. El 'playoff' final será entre mayo y junio entre los dos primeros clasificados del Apertura y el Clausura, y los cuatro equipos con mejor suma de puntos.

"Vamos a tener más títulos en juego, va a haber cinco respecto a los cuatro de antes. Vamos a tener más partidos decisivos, va a lograrse más emoción, vamos a tener más interés para la afición y vamos a lograr algo que también es importante, más valor para los clubes, para los operadores audiovisuales y para los patrocinadores", explicó Mario Hernando, manager general de este deporte en la RFEF.

El directivo también detalló el cambio que habrá en la Copa del Rey y la Copa de España que se fusionarán en una única competición donde 96 equipos pelearán en una fase previa y seis eliminatorias por ser los dos que se unan a los seis primeros del Apertura para jugar una 'Final a Ocho' que corone al campeón.

La Supercopa de España de la próxima temporada no cambiará su formato, pero sí la de la 27-20, que será de "meritocracia absoluta con los cuatro campeones de la 26-27". "Se está iniciando una nueva era y si queremos resultados diferentes debemos atrevernos a hacer las cosas de forma diferente", advirtió Hernando.

También la Asamblea dio el visto bueno a una modificación en la estructura del fútbol femenino, con el aumento de grupos en la Primera y Segunda RFEF para que haya una "estructura piramidal" que consistiría en 16 equipos en la Liga F Moeve, dos grupos de 14 en la Primera RFEF, cuatro de 14 en la Segunda RFEF, y 16 de 12/14 en la Tercera RFEF.