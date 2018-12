Rienda: "El deporte no se merece esa inseguridad como la del partido de Miami"

Publicado 13/12/2018 13:49:37 CET

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, reconoció que el partido que pretendía llevar LaLiga a Miami (Estados Unidos), finalmente suspendido para esta temporada, ha tenidos "sus problemas desde el principio", pero recordó que lo que debe "primar" siempre es el deporte, que "no se merece esa inseguridad" como la que había por la falta de acuerdo.

"Es verdad que desde un principio este partido ha tenido sus problemas y es importante que las dos partes, LaLiga y la RFEF, que tienen grandes profesionales, se pongan de acuerdo. Tendrán que seguir trabajado de cara al futuro para que no pase lo que ha pasado y que si se hace o no, porque esa inseguridad no se la merece el deporte, que es lo que debe primar", expresó Rienda a su llegada a la Gala de 80 aniversario de Marca.