Rincón: "Melilla es la gran desconocida de España y con esto se va a hablar de cosas positivas"

El presidente del Melilla, Luis Miguel Rincón, ha explicado que en su club están "en una nube" tras conocer que se enfrentarán al Real Madrid en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un enfrentamiento que cree que ayudará a mejorar la imagen de la ciudad, ya que es "la gran desconocida" del país y "muchas veces sale en los medios nacionales por información no demasiado positiva".

"Estoy muy feliz fundamentalmente por el cuerpo técnico, por los jugadores, por los trabajadores del club y también por la Ciudad Autónoma de Melilla, que muchas veces sale en los medios nacionales por información no demasiado positiva. Melilla es la gran desconocida de España y con esto vamos a conseguir que durante dos semanas se hable de cosas positivas. Todos los aficionados al fútbol se van a llevar una imagen distinta a la que tienen", valoró Rincón en declaraciones a Gol recogidas por Europa Press.

El presidente reiteró que se siente "muy contento". "Hemos tenido la suerte de que nos toque el premio gordo y estoy encantado. El vestuario ahora mismo es una fiesta y estamos en una nube ahora mismo", dijo, bromeando con la atención que va a recibir a partir de ahora.

"Tengo el móvil en la chaqueta en vibración y no para de vibrar, calculo que he recibido 1.500 llamadas por lo menos. A tres entradas que me pidan en cada una, se nos va el aforo del estadio", dijo entre risas.

En tono más serio, Rincón pidió "mantener la calma". "Lo que tenemos que hacer es disfrutar de este momento y esta tarde empezar a trabajar de forma intensa para organizar un buen evento deportivo en el estadio Álvarez Claro y que entre el mayor número posible de aficionados", concluyó.