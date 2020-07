Rivaldo: "Bartomeu debería pensar cambiar a Setién antes de la 'Champions'"

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha señalado que el presidente blaugrana debe pensarse el resolver el "dolor de cabeza" que es prescindir o no del entrenador, Quique Setién, antes de una 'Champions' cuyo primer partido, ante el Nápoles, es un "peligro real".

"Creo que el presidente debería pensar cambiar al entrenador antes de la 'Champions'. La afición y la prensa están desencantados con el trabajo de Setién y su forma de jugar y eso refuerza la idea de que hay que hacer un cambio ya mismo", opinó el embajador de Betfair.

Y es que, para Rivaldo, hay "peligro real" de que el Barça caiga eliminado contra el Nápoles, en la vuelta de los octavos de 'Champions'. "Como exjugador y aficionado blaugrana, estoy preocupado y creo que la mayoría de culés comparten ese sentimiento. Con el Barcelona de capa caída, con el ánimo tocado, sin público y con los italianos lanzados, creo que será muy complicado", auguró.

"Ahora el gran asunto que tiene el Barcelona sobre la mesa es si debe haber un cambio de entrenador antes de la 'Champions' y, sinceramente, creo que es un dolor de cabeza para el presidente Bartomeu", reiteró.

Para el brasileño, este periodo de descanso entre Liga y 'Champions' debería ser aprovechado para "impulsar un cambio" y darle "un vuelco al equipo". "Pero no es sencillo. No me gustaría estar en la piel de Bartomeu", reconoció.

"Si Setién no gana la 'Champions', no creo que esté en condiciones de seguir la temporada que viene. Sólo ganar la Copa de Europa permitiría a los aficionados recuperar su confianza en él", concluyó.

Pensando en el futuro entrenador blaugrana, cree que Xavi Hernández sería el "sustituto ideal" para un periodo de renovación y transición. "Conoce el club de maravilla y seguramente manejaría como pocos la cantera", aportó.

"Es cierto que tuvo la oportunidad de aceptar el reto antes de la llegada de Setién, pero creyó que no era lo oportuno. Ahora seguro que cambiará su criterio. Depende de él. No sé si será este verano o más adelante, pero está en sus manos decidir", añadió.

Por otro lado, Rivaldo no ve mal que el club vaya buscando sustitutos a algunas de sus estrellas, como Messi y Suárez. "Los dos pueden continuar a buen nivel algo de tiempo, y eso daría margen a la directiva para buscar recambios. Me parece acertado empezar a pensar en el relevo e incluso fichar algún jugador nuevo si es posible, como parece que sucede con Lautaro", expresó.

En cuanto al título de LaLiga, conquistado por el Real Madrid, dejó claro que los blancos son "justos ganadores". "Con el regreso tras el parón han estado intratables. Y sí, es verdad que el Barcelona ha pinchado mucho, pero aún así yo creo que son justos ganadores. Recuerdo cuando Courtois dijo que sería injusto que le dieran LaLiga al FC Barcelona en caso de no reanudarse el torneo porque el Real Madrid era mejor equipo. Llevaba toda la razón", manifestó.