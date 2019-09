Robert Moreno: "Si Luis Enrique vuelve, daré un paso al lado"

Publicado 03/09/2019 14:24:17 CET

"Quiero que Ramos sienta la presión y puede no jugar si baja el nivel, no quiero que nadie baje el listón"

MADRID, 3 Sep.

El seleccionador nacional de fútbol, Robert Moreno, ha advertido del nivel de su próximo rival este jueves, Rumanía, en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, y afirmó que si su antecesor, Luis Enrique Martínez, decidiera regresar al banquillo nacional será el "primero en dar un paso al lado" porque por encima de todo está su amistad con el asturiano.

"Ahora hay una situación muy reciente. No creo que piense en eso ahora. Hay tres ruedas de prensa que me hubiese encantado no hacer. A Luis lo considero un amigo y los amigos están por delante de cualquier proyecto. Si llegado el momento decide volver a entrenar, voy a ser el primero en dar un paso al lado y volver a trabajar con él", manifestó en rueda de prensa ante la hipótesis de un posible retorno de Luis Enrique al cargo de seleccionador.

En este sentido, Robert Moreno volvió a agradecer el trato "muy respetuoso" y "digno de reconocer" que han dispensado los medios de comunicación con la situación personal que ha vivido Luis Enrique con la enfermedad de su hija Xana, fallecida la semana pasada con 9 años tras padecer un cáncer.

Respecto a los dos próximos rivales, Rumanía, e Islas Feroe, el próximo domingo en El Molinón de Gijón como homenaje a Enrique Castro 'Quini' dijo que del primero le preocupa "creerse superior" ante un equipo que tiene la Eurocopa como objetivo por ser una de las sedes.

"El último partido que perdió en casa fue en 2016. Es un equipo formado por jugadores de grandes ligas. Tenemos que dar una muy buena versión para ganar. ¿El empate? No nos vale nunca el empate, somos España y tenemos que ganar siempre, lograr los 30 puntos. Somos profesionales y la gente espera que ganemos, es la forma como entendemos el fútbol", comentó.

Sobre las Islas Feroe, para Moreno lo más importante es la "tensión" que hay que poner para enfrentarse a un rival inferior. "Pero el fútbol está plagado de sorpresas. Los que salgan están defendiendo a España y puede ser la última vez que lo hagan. Se lo debemos a la gente. No solo será un homenaje a Quini sino también a Luis y la forma de devolver ese apoyo es ganar con autoridad", indicó.

Por otro lado, indicó que la "competencia es buena" y que ningún jugador se considere un 'fijo' en el once. "A los porteros les digo que sean titulares en su equipo y que lo hagan muy bien aquí. Viendo el nivel de los tres me atrevo a adelantar que podéis ver a los tres. La competencia es buena. Estando en el Barça con Ter Stegen y Claudio Bravo

salió bien", comparó.

Justificó el regreso de Paco Alcácer porque "está marcando muchos goles". "Los delanteros viven del gol. Paco vino una vez con nosotros y si un delantero está en racha hay que aprovecharlo. Ahora, con la baja de Morata, hemos creído que nos podía ayudar", explicó.

A su juicio, se ha generado una polémica que no quería acerca de la herramienta del 'Mediacoach'. "Soy seleccionador, nada más. Lo único que me precoupa es ganar y entiendo que esta herramienta es importante. Hay un buen producto, que gestiona LaLiga, y solo he dicho que no nos quiten ese producto. No quiero volver a hablar, ojalá lo haga para decir que se ha arreglado", declaró.

El estilo de juego de España será "parecido" al que propuso Luis Enrique, pero con "matices". "Tener el balón con sentido, encontrando prorfundidad, sabiendo que hay que elaborar y para ello hay que dar diez, quince o tres pases. Intentar recuperarla rápido y cada ataque que acabe en una situación de tiro", desglosó.

"ANSU TIENE QUE QUEMAR MUCHAS ETAPAS"

Ante la posible presencia en las próximas convocatorias de la joven perla azulgrana, Ansu Fati, el goleador más joven de LaLiga Santander, dijo que "no hay que tener prisa con los jugadores". "Hay que tener mucha paciencia, es una chaval muy joven que tiene que quemar muchas etapas. Hace nada era cadete y estaba jugando contra rivales de 15 años. Y ahora, en el Camp Nou. Estoy seguro de que Ernesto lo va a acompañar de la mejor manera. Incluso puede jugar en el filial o el juvenil con Víctor Valdes aunque haya debutado con el primer equipo", sugirió.

Asimismo, consideró que otorgar a Fabián el papel de líder del centro del campo de la absoluta es "ponerle presión", aunque ha dado un "paso adelante" por el protagomismo que ha adquirido en un club como el Nápoles, y destacó la versatilidad de Sarabia, que podría debutar con la absoluta ante Rumanía o Islas Feroe.

"Es un jugador que puede aportar muchas cosas por su juego entre líneas. Asiste, marca goles y es un delantero con alma de interior. Que no solo aporte juego sino gol. Tiene polivalencia, del perfil que nos gusta, a ver si tiene suerte de debutar en estos dos partidos", anunció.

El central y capitán Sergio Ramos es un "ejemplo" en los entrenamientos y fuera de ellos, aunque Moreno señaló que la va a pedir "un paso más". "Es la capacidad para volver a querer ganar cada día. Es al que más le voy a exigir. ¿Un acompañante? Eso si juega Sergio, quiero pensar que sienta la presión de que puede no jugar si baja el nivel. Tenemos varios jugadores como Vallejo, Meré, Hermoso, Llorente ... No habrá problemas para encontrar pareja para Sergio, pero si te confías puedes bajar el listón y no quiero que nadie baje el listón", advirtió.