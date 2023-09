Rodri: "Nuestro crecimiento es notorio y queremos reforzarlo en esta clasificación"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Rodri Hernández aseguró este jueves que el "crecimiento a nivel colectivo" del combinado nacional "ha sido notorio" en las últimas concentraciones, por lo que quieren "reforzarlo en esta clasificación" para la Eurocopa de 2024, al mismo tiempo que no son "semanas agradables" por lo ocurrido tras el Mundial femenino y el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, e insistió que el comunicado de la plantilla masculina pretendía "dejar las cosas claras".

"El crecimiento a nivel colectivo ha sido notorio. Ganamos a Noruega, perdimos demasiado abultadamente en Glasgow y ganamos la Liga de Naciones. Queremos reforzar el crecimiento en esta clasificación, creo que el equipo se está mostrando muy sólido, estamos viendo cosas muy positivas, yo personalmente, a nivel de madurez dentro del juego, a nivel de lo que quiere el míster que hagamos. Lo más importante no es cómo se hacen las cosas, sino el objetivo, y pasa por ganar mañana", valoró el mediocentro en rueda de prensa.

El jugador compareció ante los medios para analizar el encuentro de este viernes ante Georgia de la fase de clasificación a la EURO 2024, un duelo "importantísimo". "Es una muy buena selección, quizás sin tanto nombre. Pero recuerdo el partido que jugamos aquí en Georgia, que ganamos en el último suspiro y ya pudimos ver que era un equipo sólido, con buenas individualidades", describió.

"Esperamos sinceramente uno de los partidos más difíciles del grupo ante Georgia, así que, a tener en cuenta a los jugadores que tiene, evidentemente, pero a nivel colectivo qué es lo que hacen. Mañana creo que tendremos que dar una muy buena versión nuestra si queremos ganar", auguró el centrocampista sobre sus rivales.

Preguntado por la "transición" de la selección desde que fuera campeona del mundo y doble de Europa, Rodri recordó que esta generación viene "de ganar una Liga de Naciones". "Y no es fácil", apuntó. "Tenemos un grupo muy difícil, queremos volver a mostrar el nivel que tiene España, el de toda su historia. No pensamos más que en ganar mañana, sacar tres puntos vitales para conseguir la clasificación", reiteró.

Y una de las grandes novedades en esta concentración es el joven azulgrana Lamine Yamal, de solo 16 años, cuya titularidad no "sorprendería" a Rodri. "Tiene una proyección impresionante. Ya ha demostrado el jugador que es en apenas dos meses en la élite, tiene una explosión muy prematura y no hay que olvidar que tiene 16 años. El poso que tiene en el campo, no parece que tenga esa edad, tiene una madurez impropia, es una jugador diferente que aportará mucho en el futuro", dijo.

Además, el mediocentro explicó que, ante "una situación poco agradable" por todo lo ocurrido con Luis Rubiales y su beso a Jenni Hermoso, el equipo decidió redactar ese comunicado rechazando los comportamientos del presidente suspendido, como un "reseteo". "También era importante dejar las cosas claras y luego centrarnos en lo importante que era el partido de Georgia", añadió.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de admitir que ganar el Balón de Oro "sería un sueño, evidentemente", después de ser el único español entre los 30 candidatos al trofeo. "Sé las figuras con las que peleo, yo me centro en rendir a nivel colectivo e individual. Fue una temporada muy especial, fui partícipe en momentos puntuales e importantes de la consecución de títulos. Ya es un sueño estar ahí, veremos", dijo el campeón el curso pasado de Premier, FA Cup y Champions.

Finalmente, Rodri opinó que es "totalmente comprensible por las cantidades de dinero que ofrecen" que algunos futbolistas elijan a Arabia Saudí como próximo destino en sus carreras. "Habrá que controlar de alguna manera la fuga de jugadores y de talento a Arabia. Antes eran solo veteranos, pero ahora también se van jóvenes talentos", concluyó.