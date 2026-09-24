Rodri: "En el Real Madrid tuvieron un comportamiento ejemplar y fueron a por mí con todo lo que tenían"

Archivo - Rodri Hernández, en su presentación como jugador del Barça. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Rodri Hernández, centrocampista del FC Barcelona, ha afirmado que el Real Madrid "mostró un interés" por él "desde el primer momento", manteniendo "un comportamiento ejemplar" y yendo "con todo lo que tenían" para intentar ficharlo, pero sin tener él "conocimiento de nada" hasta que acabó la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Durante todo el Mundial yo no tenía conocimiento de nada. Fue acabar el Mundial, en la misma rúa, y tener el conocimiento ya del interés de varios clubes; no solo Madrid y Barça, algún otro. Y a partir de ahí entablar un diálogo con cada uno, empezar a plantear proyectos. Para mí la primera decisión fue salir del club", aludió Rodri al Manchester City durante una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño.

"Esa es la más difícil, la que más tiempo me llevó llevarla a cabo porque es un club que me ha dado absolutamente todo. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel personal he vivido muchísimas cosas; y decir adiós fue complicado. Y a partir de ahí se abrió la veda un poco de todo. Desde mi posición tengo que decir que el Madrid mostró un interés desde el primer momento, que tuvieron un comportamiento ejemplar y que las propuestas fueron de ir a por el jugador", detalló su explicación.

"No sé lo que es ir al 100%, pero está claro que el interés lo tuvieron y fueron con todo lo que tenían, cosa que yo agradezco porque hablé con partes de ellos", añadió. "Hablé con gente de allí, que me trasladó el entusiasmo, las ganas que tenían de que fuera para allá y eso también hizo que mi decisión fuera más complicada", reconoció.

"La decisión que yo tomé no fue por un momento puntual de ver a un equipo cómo estaba. Para mí la decisión fue un tema deportivo, donde yo creía que me iba a desenvolver mejor, donde podía relacionarme mejor con el juego. Y no solo ahora, sino la visión un poco más a años vista, de la que creo que es una generación que va a dar mucho que hablar en este Barça. Bueno, que ya estamos viendo un poco lo que supone este equipo, el crecimiento que está teniendo en estos años", subrayó Rodri.

Luego admitió sentirse "feliz" tras sus primeros meses en el equipo culé, que además va líder de LaLiga EA Sports con mayor ventaja sobre el Real Madrid tras su reciente derrota en el derbi. "Fue un partido igualado. Creo que el Atlético estuvo mejor. Más presente en el campo, tomó mejores decisiones, llevó el peso del partido y creo que fue justo merecedor de la victoria. Y luego hay acciones que sí que se podían haber tomado de otra manera. Eso creo que no negamos a nadie", indicó.

"La jugada del 'Cuti' es un poco más difícil porque no sé si puede quitar o no quitar el pie. Y quizás la de Kang-in, que creo que no lo hace aposta, quizás sí que se pueda sacar la roja. A partir de ahí, me gusta analizar el partido futbolísticamente. Y ya está. Yo creo que los árbitros a veces se pueden equivocar, pero no creo que trasciendan a lo largo de una Liga de 38 jornadas", opinó sobre las polémicas arbitrales.

Así, se opuso a las constantes críticas cruzadas. "Eso hace daño al fútbol. Hay que intentar evitar ese tipo de discursos, yo creo que el fútbol está un poco por encima de otro. Somos todos humanos y todos fallamos. Hay días que estás bien y días que estás mal. Y hay veces que te perjudican y otras que... Me gusta pensar así", resumió Rodri.

"Yo no digo que no salgas a reivindicarlo. Por eso estoy diciendo que está bien defender a tu club y defender tu postura. De hecho, yo lo he hecho algunas veces, pero hasta cierto punto", agregó al respecto de un Real Madrid áspero debido a la última rueda de prensa de José Mourinho.

Pese a la distancia con los merengues, Rodri negó tener el título de Liga en el bolsillo. "No estoy de acuerdo. Hemos ganado ligas que en enero nos sacaban nueve puntos y once, en la Premier. Nosotros hemos empezado muy bien. Si te soy sincero, en el vestuario no se habla nada de clasificaciones, ni de puntos ni de nada. Vamos partido a partido, y además Hansi [Flick] es bastante transparente en esto. No quiere que nos subamos a nada, vamos a intentar mejorar cada partido", reflexionó.

Al hilo de los entrenadores, Rodri habló sobre su charla con Mourinho cuando parecía que ficharía por los merengues. "El trato fue muy bueno, él me transmitió sus ganas, su idea de juego. Lo que podría aportarle es lo que querían un poco de mí y tengo que decir que me atrajo mucho. Es un entrenador que ha sido muy exitoso en las últimas décadas, lo que supone a nivel de carácter. Creo que era un entrenador que me podía aportar otras cosas, igual que lo pensé de Hansi", señaló al respecto.

El Balón de Oro al mejor jugador fue otro tema candente durante esta entrevista. "Yo creo mucho en la opinión de cada uno. Me parece genial que se consideren los mejores del mundo, para mí están en la terna", se refirió a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. "Lo que creo que premia el Balón de Oro es el mejor de cada temporada. Si pensamos en los mejores del mundo, pues en la época de Messi y Cristiano estaba claro", recordó.

"Ahora está un poco más abierta la veda y da opción a más jugadores. Pero bueno, ya digo que me parecen bien las opiniones de todos. Hay bastantes jugadores que tienen méritos o tienen datos o como quieras llamarlo, o actuaciones como para ser reconocido. Es un año muy abierto porque los que han conseguido grandes títulos a nivel colectivo quizás en el año natural no han estado tan presentes", valoró el jugador culé.

Él mismo recibió este premio en 2024. "No te debe cambiar en algunas cosas, pero sí que te cambia", dijo, si bien matizó que "lo máximo que puedes alcanzar en el fútbol" es un Mundial. "Lo que más nos ha cambiado es darnos cuenta de la cantidad de gente a la que hemos hecho felices. A mí me han parado miles de personas por la calle para darme las gracias porque a sus hijos les hemos hecho felices ese mes y medio", relató.

De vuelta a la competición de clubes, calibró la obsesión del Barça por alzar otra Champions League. "Lo tienes en el punto de mira, sabemos que el club lleva 12 años creo sin ganarla y hay una parte autocrítica de entender que hay que cambiar cosas y que por eso se ha hecho el proyecto que se ha hecho, por eso estamos cada vez más cerca. Nos falta el paso final, claro que tenemos equipo para ello y ha sido uno de los motivos por el que he venido al Barça, a entender que es potencialmente el club que yo creo que tiene más opciones", aseveró el mediocampista.

"Pero eso no significa que seamos los favoritos. Para mí, favorito es el que ha sido capaz de demostrarlo en el pasado y más recientemente el Paris Saint-Germain. Entonces deberemos igualarles o superarles para conseguirlo", resaltó Rodri, para acabar elogiando de nuevo a Flick. "Yo creo que lo que más me atrajo fue no conquistarme o ganarme con cualquier cosa. Ellos fueron transparentes, me dio una sensación muy familiar, son muy de contacto cercano y eso me gustó mucho", concluyó.