Rodrigo Hernández: "Un Mundial es diferente, hay que construir nuestro camino"

Archivo - El centrocampista español del Manchester City Rodrigo Hernández. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Rodrigo Hernández ha comentado este viernes que pese a llegar como campeones de Europa y favoritos al Mundial 2026, la Copa del Mundo es un torneo "diferente" en el que "da igual" lo que hayas conseguido antes porque tienes que "construir" el camino desde cero.

"Es una generación, que no sé si vamos a ganar, pero seguro vamos a competir y a estar ahí, porque hay mucha calidad individual y chicos que ya tienen la experiencia de ganar, y eso es muy importante para este tipo de torneos. Tenemos una convicción muy grande. Esos elementos hacen a España una selección candidata. Yo intentaré transmitirles que un Mundial es diferentes, que da igual lo que hayas hecho antes. Hay que construir nuestro camino", afirmó el centrocampista internacional del Manchester City en declaraciones a los medios de la RFEF.

Rodri reconoce que ahora tiene "un peso diferente" en esta selección por ser "el capitán". "Es una generación nueva que aspira a todo, y que es una realidad hoy en día. Pero que tiene que construir también su camino para alcanzar estos éxitos, que seguro que les vendrá, porque el talento que hay es impresionante. Cuando tienes un grupo como este, cuando vienes de hacer lo que has hecho, tienes que demostrar a diario que eres el mejor", añadió.

El centrocampista del City apuntó que la "prioridad" en el futbolista es "estar bien físicamente" porque el nivel es consecuencia del "desarrollo de partidos". "Sin una predisposición física es difícil. Lo que quise hacer es parar un poco para recuperarme. Era como una especie de mini pretemporada para llegar bien al último tramo de la temporada, que es el definitivo. Llevo ya unos cuantos meses sintiéndome bien otra vez", explicó sobre su proceso de recuperación.

"Ni como persona ni como jugador he cambiado. Intento ofrecer el mismo rendimiento y aspirar siempre a lo máximo. Evidentemente, de cara a los jugadores, a los árbitros, un poco a la visión del mundo del fútbol en general, sí que te coloca en otro escaparate. Pero es un tema externo. Intento centrarme en mí y no pensar mucho en eso, porque uno puede perder la perspectiva", analizó el Balón de Oro 2024 en cuanto a cómo le cambió ganar el galardón.

Por último, tuvo palabras de agradecimiento a Villarreal, donde volverá con España y donde vivió sus primeros pasos como futbolista profesional: "Me llena de orgullo volver a un sitio donde he crecido y me reconocen de esa manera y sientes el amor de la gente. Es la época que recuerdo más feliz de mi vida, esos cinco años en Villarreal".