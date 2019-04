Rodrigo: "Simeone me está enseñando mucho de mi demarcación"

Publicado 02/04/2019 11:02:32 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo Hernández se ha mostrado "muy contento y orgulloso" de su "crecimiento" durante su primera temporada a las órdenes de Diego Pablo Simeone, un entrenador que le está "enseñando mucho" sobre la demarcación de mediocentro, la misma que ocupaba el argentino cuando era jugador.

"Estoy muy contento de mi primera temporada aquí. Llegar tan joven a un club de este prestigio no es fácil y acoplarse a un entrenador y un sistema nuevos no es nada fácil. Estoy muy contento y orgulloso de mi crecimiento, pero no me conformo. El entrenador me está enseñando mucho en mi demarcación y estoy rodeado de grandes jugadores de talla mundial de los que puedo aprender mucho. Cada día crezco más y ese es mi reto", analizó Rodrigo en declaraciones facilitadas por el club dentro del espacio #LaPreguntaMahou.

El internacional explicó que "desde que era pequeño" tenía claro que su "posición era la de mediocentro". "Mi padre me dijo que era la demarcación en la que más te divertías porque estabas continuamente en contacto con balón y eso se me quedó grabado. Pero en las categorías inferiores probé muchas demarcaciones y eso es bueno para saber ahora lo que piensan mis compañeros que juegan en esas posiciones", subrayó.

En cuanto a su vuelta al Atlético, donde ya jugó en categorías inferiores, reconoció que "desde pequeño" soñó para estar donde está ahora. "Trabaje y luché para conseguirlo. La vida pone a cada uno donde se merece, está claro que el trabajo y la constancia dan sus frutos. En mi cabeza siempre estaba está idea, pero no me ofuscaba ni me asustaba la idea de no conseguirlo", expresó.