Rodríguez Uribes: "Florentino ha decidido darle voz a los socios en una situación de dificultad"

Archivo - El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, entendió como una decisión "valiente" por parte de Florentino Pérez convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid, y comprendió el revuelo con las declaraciones del dirigente blanco por la "confrontación" que vive siempre el fútbol.

"No me sorprende, el fútbol es un espacio donde es muy fácil todo esto. El presidente del Real Madrid dijo ayer lo que quiso libremente, los periodistas también le han respondido libremente, y yo lo que me gustaría es que al final se valore el fondo de las cosas", dijo este miércoles en declaraciones a RNE.

El presidente del CSD fue preguntado por el revuelo provocado por la intervención de Florentino el día anterior y quiso quedarse con ese "fondo". "Que las instituciones, en este caso el Real Madrid, la propia personalidad de Florentino Pérez, que ha hecho mucho por el Real Madrid, por el deporte español, pues todo eso también se tenga en cuenta. Yo creo que al final no deja de ser otro episodio más de lo que pasa muchas veces en el fútbol, especialmente en el fútbol, en otros deportes menos, pero que es esa necesidad también de debate y de confrontación de posiciones", afirmó.

Uribes no quiso valorar la decisión de Florentino de convocar elecciones aunque la calificó de "valiente". "Yo no debo valorarla, no debo. Al final es una decisión del Real Madrid, de su presidente. Yo creo que en todo caso, sin entrar en temas de fondo, porque no debo, me parece que es una decisión valiente, que tiene que ver también con una situación de dificultad ahora mismo en el Real Madrid", afirmó.

"El presidente Florentino Pérez ha decidido darle la voz a los socios para que marquen el camino del futuro. Yo creo que él ha defendido siempre que el Real Madrid es de los socios y quiere mantener esa idea, y por tanto esa es su gran oferta. Después también, hay que decirlo, yo creo que todos nos equivocamos, yo el primero, pero hay que reconocer que estos 25 años del Real Madrid con Florentino Pérez han sido un éxito deportivo y de gestión, y yo creo que a veces las miradas cortas pierden de vista eso", añadió.

Por otro lado, el presidente del CSD recordó que al fútbol español le interesan que "Real Madrid y Barça a la cabeza", junto con "todos los demás", sean clubes "fuertes en lo deportivo" y "en la gestión". "El Madrid y el Barça son dos buques insignias de esa gran diplomacia que supone el deporte para la mejor imagen de nuestro país en el mundo, y yo creo que cuanto mejor se hagan las cosas, mejor para todos", apuntó.

Además, Uribes confesó que no tiene constancia de la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos. "No me consta, no me consta, supongo que llegará, pero en todo caso yo deseo lo mejor al Sevilla, que es un grandísimo club español, y a Sergio Ramos, que es otra de nuestras leyendas del fútbol español, y cuando llegue la documentación la estudiaremos como hacemos con todo", terminó.