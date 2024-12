Rodrygo: "Sé que, si estoy bien físicamente, puedo ayudar de muchas maneras"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño Rodrygo Goes ha afirmado este miércoles que puede "ayudar de muchas maneras" al Real Madrid siempre que esté "bien físicamente", a rebufo de que su equipo haya conquistado la Copa Intercontinental de la FIFA gracias a su victoria por 3-0 en la final contra el CF Pachuca mexicano.

"Mentalmente es un poco jodido porque quieres estar bien, quieres ayudar al equipo y no puedes porque estás lesionado. Fue un poco difícil, pero todos me ayudaron en este proceso. Ahora me siento bien. Espero estar cada día mejor físicamente porque sé que, si estoy bien físicamente, puedo ayudar de muchas maneras", declaró Rodrygo a los micrófonos de Telecinco desde el Estadio de Lusail (Catar).

Así, el delantero brasileño describió cómo había vivido el 2-0. "Con un poco de emoción porque creo que Jude [Bellingham] pasa por delante del portero, pero no interfiere en la jugada. Y un poco de emoción hasta que validan el gol. Bueno, muy contento por otro título y por otro gol en una final con esta camiseta", subrayó al respecto.

Luego elogió a su compañero y compatriota Vinícius Jr. "Está muy bien, cada día mejor. Y bueno, estamos siempre encantados de estar con él aquí", dijo. "Tenemos un equipazo y estamos muy contentos", añadió sobre la pólvora en ataque gracias a ellos dos y a Kylian Mbappé.

"Ahora bien, ahora sin lesión. Todavía me cuesta un poco por las lesiones que he tenido. La verdad que estuve un mes fuera y luego jugaba un partido y me lesionaba otra vez. Fue muy difícil, pero ahora me siento un poco mejor ya físicamente. Tengo que trabajar más y descansar un poco más también, para ayudar más al equipo", concluyó.