Ronaldo quiere presidir la CBF: "El Real Valladolid no será un obstáculo"

El exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario anunció este lunes que quiere ser candidato a la presidencia de la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) para suceder a Ednaldo Rodrigues en unas elecciones que se deberían celebrar entre marzo de 2025 y marzo de 2026, con el objetivo de "recuperar" el "prestigio" del fútbol brasileño, mientras que aseguró que el Real Valladolid "no será un obstáculo".

"Tengo cientos de motivaciones, pero la más grande es que el fútbol brasileño se de nuevo respetado a nivel mundial. La gente para y me pide que vuelva a jugar, porque la situación en la selección no es la mejor en estos momentos, ni dentro ni fuera del campo. Escuchar a los ex deportistas, los verdaderos protagonistas, será importante en mi plan de gestión, devolviendo al protagonismo a las leyendas del fútbol brasileño", dijo el exfutbolista en una entrevista a Globo Esporte.

El también dueño del Real Valladolid defendió que su "objetivo es hacer de CBF la empresa más querida en Brasil". "Durante muchas décadas, el fútbol brasileño siempre ha sido la vía de escape del pueblo brasileño ante los problemas cotidianos. Llega el partido de la selección y la afición apoya, aplaude y celebra junta", recordó antes de lamentar la indiferencia que, según 'El Fenómeno', genera ahora la 'Canarinha'.

"Ese fue el combustible del pueblo brasileño y hoy vemos un total desinterés de la población por la selección. Entre cientos de cosas que me motivan, está recuperar ese prestigio y respeto que la selección siempre ha tenido y que nadie más tiene hoy. Nos han maltratado en los campos, en las competiciones", advirtió.

Por ello, hará "todo lo que pueda para que los jugadores comprendan la importancia histórica de jugar con la selección, el compromiso de vestir esa camiseta". "Creo que hay muchas cosas mal en este momento y tendremos que discutirlo. Voy a viajar por todo Brasil para hacer la campaña. Quiero hablar con todos los presidentes de federaciones, entender sus necesidades, hablar con los clubes, con el objetivo de recuperar el prestigio del fútbol brasileño", agregó.

Aunque su función como presidente de la CBF, si es elegido, no es compatible con la propiedad del Real Valladolid, por lo que tendrá que renunciar a ella. "Estamos negociando una posible venta muy pronto y deberíamos cerrar la transacción. No será un obstáculo para mi candidatura", aseguró el propietario del club vallisoletano desde 2018, poseyendo más del 70% de las acciones.