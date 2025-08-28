La Rosaleda acogerá el España-Suecia de semifinales de la Liga de Naciones Femenina

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de La Rosaleda, en Málaga, ha sido el elegido por la Real Federación Española de Fútbol para albergar el partido de ida de la semifinales de la Liga de Naciones Femenina que enfrentará a España ante Suecia el próximo 24 de octubre, según confirmó este jueves la RFEF.

De este modo, el feudo malaguista será el escenario de este primer partido de la penúltima ronda de la competición en la que la actual campeona del mundo defiende el título de 2024 y que supondrá el debut en el banquillo de la 'Roja' de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez.

Además, se da la circunstancia de que La Rosaleda, con capacidad para 30.044 aficionados, ya albergó el último duelo entre españolas y suecas, en diciembre de 2023, en el cierre de la primera edición de la Liga de Naciones y con victoria de España por 5-3 y tras una gran remontada después de ir perdiendo 1-3 al descanso.

El estadio malagueño será clave para que la selección española logre un buen resultado para afrontar la vuelta de cuatro días después en suelo sueco y clasificarse para la final, que será también a doble partido.

La Real Federación Española de Fútbol organiza el encuentro con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Real Federación Andaluza de Fútbol. "Desde todas las instituciones implicadas se destaca la ilusión con la que Málaga va a recibir este decisivo partido de la selección española", celebró el organismo en un comunicado.