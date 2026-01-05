Rúben Amorim, destituido en el Manchester United

El entrenador portugués Rúen Amorim tras un partido con el Manchester United - Jacob King/PA Wire/dpa

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United inglés anunció este lunes la destitución de su entrenador, el portugués Rúben Amorim, después de otro inicio discreto de temporada que tiene al equipo a 17 puntos ya del liderato en la Premier League.

"Rúben Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United. Con el Manchester United en sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de alcanzar el mejor puesto posible en la Premier League. El club agradece a Rúben su contribución y le desea lo mejor para el futuro", señaló en un comunicado el United, que confirmó que Darren Fletcher dirigirá al equipo contra el Burnley este miércoles.

Amorim pone fin a su etapa al frente de los 'Diablos Rojos' a los que llegó a finales del año 2024 como sustituto del neerlandés Erik ten Hag y cuando estaba despuntando al frente del Sporting Portugal. Sin embargo, tampoco ha sido capaz de llevar al triple campeón de Europa a recuperar su protagonismo, sobre todo a nivel nacional, aunque la pasada temporada logró que llegase hasta la final de la Liga Europa, perdida ante el Tottenham en San Mamés, lo que le privó de jugar la Champions y competición europea esta campaña.

Esa derrota en 'La Catedral' agravó aún más el horrible año que vivió el Manchester United, que terminó el campeonato liguero en la decimoquinta posición, a 42 puntos del campeón, el Liverpool FC. Esta temporada tampoco logró ser regular y tras empatar sus dos últimos choques ante el Leeds United y el Wolwehampton, estaba muy lejos del líder Arsenal FC, aunque a tan sólo tres puntos de los puestos de acceso a la Liga de Campeones. En la Carabao Cup, la Copa de la Liga, sufrió otro duro traspié al caer eliminado por penaltis por el modesto Grimsby Town de la cuarta división.