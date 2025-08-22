Rúben Dias amplía su contrato con el Manchester City hasta 2029

Archivo - El central portugués Rúben Dias (Manchester City), en un partido de la Premier League 2024-25. - Conor Molloy / Pro Sports Images / AFP7 / Europa P

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central portugués Rúben Dias amplió este viernes su contrato como jugador del Manchester City hasta 2029, dos años más de lo que tenía acordado previamente, después de superar los 200 partidos en el club y con un palmarés de nueve trofeos como 'citizen', según un comunicado.

"El defensa ha sido clave de nuestros recientes éxitos. Este nuevo acuerdo lo mantiene en el club hasta el verano de 2029", informó la entidad en su página web.

Dias fichó por el City en septiembre de 2020 procedente de su club de formación, el Benfica, y desde entonces se ha convertido en un fijo en la defensa del equipo entrenado por Pep Guardiola. Desde entonces, ha disputado más de 200 partidos con el conjunto 'citizen' y ha ganado nueve trofeos durante sus cinco temporadas en el Etihad Stadium, incluidas cuatro Premier League y una Liga de Campeones.

"Estoy muy orgulloso de representar a este gran club. El City es donde quiero estar. La ambición del club se alinea perfectamente con la mía. Como futbolista, no hay nada mejor que eso. Amo Manchester, es mi hogar. Amo a los aficionados del Manchester City. Su apoyo desde el primer día ha sido absolutamente increíble y los valoro muchísimo", expresó el jugador después de firmar su nuevo contrato.

El portugués "no podría" imaginarse "jugando en otro lugar". "Mi trabajo ahora es ser lo mejor que pueda durante la vigencia de este contrato, para así aportar mi parte en ayudarnos a luchar por más títulos", defendió.

Por su parte, el director de Fútbol del club, Hugo Viana, se mostró "realmente emocionado" por la continuidad hasta 2029 de Rúben Dias. "Su arduo trabajo, profesionalismo y absoluta dedicación son evidentes para todos nosotros cada día. Es un líder en el vestuario y en el campo. Es uno de nuestros capitanes, los jugadores lo escuchan y Pep y el cuerpo técnico disfrutan trabajando con él", elogió.

"Sus actuaciones en los últimos cinco años han sido sobresalientes. Es una de las grandes razones por las que hemos tenido tanto éxito. Cada vez que Rúben se pone la camiseta del City, lo da todo por el escudo. Estamos muy felices de saber que estará aquí durante los próximos cuatro años", celebró.