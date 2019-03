Rubiales anuncia que los lunes ya no habrá partidos de LaLiga desde la próxima temporada

Publicado 01/03/2019 14:22:28 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha anunciado que la próxima temporada no habrá partidos de LaLiga los lunes, añadiendo que todavía está pendiente de ver "qué ocurre con los viernes".

"NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES. A partir de la próxima temporada en La Liga habrá fútbol sábados y domingo. Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos. El negocio es importante pero más los aficionados", apuntó Rubiales a través de Twitter.

Este anuncio llega un día después de que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refiriera al tema de los horarios, en concreto a este partido del lunes que tantas protestas está provocando en los últimos encuentros.

"Me preocupa que la gente proteste, me da igual que sea contra mí que contra un tercero. Ya anuncié que en el concurso nuevo de junio el partido en abierto puede tener otra ventana, la del domingo a las 14.00 y no la de los lunes, que es la que está generando problemas porque no pueden ir ahí los equipos de competiciones europeas. Somos sensibles y hemos abierto esa ventana, habrá modificaciones seguro para la temporada que viene", afirmó ante la prensa.