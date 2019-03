Rubiales elogia los resultados "magníficos" de la mujer en la RFEF sin "cubrir cuotas para aparentar que está"

Publicado 06/03/2019 16:11:33 CET

LAS ROZAS (MADRID), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, alabó la "valentía y preparación" de la mujer desde que tiene puestos de responsabilidad en el organismo, con resultados "magníficos" y sin la necesidad de "cubrir cuotas o hacer números para aparentar que la mujer está".

"El protagonismo hoy lo tiene la mujer. En la Federación hemos tratado de realizar muchos cambios, pero uno de ellos, que ha sido uno de los dos-tres pilares más importantes, es la mujer, con mayúsculas. No tener que cubrir cuotas o hacer números para aparentar que la mujer está", aseguró Rubiales en la presentación de la campaña 'Que lo haga ella' en el marco del Día de la Mujer.

"Le hemos dado el papel que se ha ganado, con puestos de responsabilidad, están preparadas y son valientes. Ni es una obligación ni es una cuestión que nos hayamos propuesto, lo hacemos con devoción y admiración, y además con unos resultados magníficos", añadió.

El exjugador insistió en que la RFEF está funcionando "mejor" desde que la mujer ocupa puestos de responsabilidad. "Hemos abierto la puerta y habéis entrado con fuerza. En cada área y comité están pisando fuerte, demostrando que han venido para quedarse", subrayó.

Tras la intervención de Luis Rubiales, llegó el turno de una mesa redonda, con una charla-coloquio entre protagonistas del fútbol femenino, como lo son Marisa Villa, observadora arbitral de la UEFA e instructora FIFA, Toña Is, seleccionadora de la Sub-17 campeona del mundo, la vicepresidenta de la RFEF Ana Muñoz, la exjugadora Natalia Pablos y el consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos.

Ana Muñoz recalcó que cuando Rubiales le llamó para formar parte de la RFEF le dijo que hiciera lo que sabía hacer. "No voy para ser un florero o por ser mujer, te llaman porque realizas una tarea para la que estás preparada. Yo no juego al fútbol ni sé de fútbol, pero me dijo 'Quiero que lideres el Área de Integración, con los criterios con los que te he conocido en otra época", comentó.

"El techo de cristal del que tantas veces hablamos y queremos superar, se hace con competencia, pasión y estando dispuestas a que lo que hagamos lo hagamos convencidas de que tenemos que hacerlo y de que no estamos adoptando roles. Ganas no nos faltan, ni preparación, lo único que queremos es oportunidad y a mí me la dio Luis", reconoció.

IS: "LOS INSULTOS NOS HACEN MÁS FUERTES"

La vicepresidenta cree que hay que diseñar un modelo del fútbol femenino que se "identifique" de verdad con él mismo. "Creemos que conquistar el éxito no es coger un modelo que ya esta desarrollado. ¿Por qué vamos a copiar modelos? Por muy exitosos que sean, no son los modelos a los que queremos aspirar", expresó con contundencia Ana Muñoz, que quiso advertir de las "burbujas", refiriéndose al modelo actual, porque a ella le gustan las cosas que tienen un crecimiento "sostenible y sereno".

Por su parte, Toña Is se ve como una "pionera", aunque no ha sido "fácil". "He sido una de esas locas pero valientes mujeres que han querido jugar al fútbol y han apostado por seguir haciendo lo que le gustaba. Hemos aguantado insultos, vejaciones, pero esto nos hace más fuertes y seguir adelante. El fútbol femenino está donde está gracias al apoyo de la RFEF y las instituciones", reconoció.

Además, Marisa Villa, como miembro del Comité Técnico de Árbitros, recordó que a mediados de los 90 las árbitras eran "bichos raros", pero que ahora siente el apoyo de todo el "mundo del fútbol". "Hay mucha visibilidad, tenemos patrocinio de una nueva compañía, de Renfe, tenemos estadios, una liga, es impresionante ver a chicas pitando el fútbol masculino y femenino. No ven en mí a una mujer, sino a una persona capaz", explicó orgullosa al ver que "nadie se sorprende" cuando ve "una chica arbitrando o una mujer jugando".

En este sentido, la exjugadora internacional Natalia Pablos, ahora profesora en un colegio, considera que "la sociedad ha ido avanzando". "Veo con satisfacción que he sido parte de ese cambio. 18 años dedicados exclusivamente al fútbol y ahora estoy viendo los frutos. Mi mayor deseo es que no vayamos ayudando y que no se pierda la esencia que tiene el fútbol femenino y sus valores", pidió.

Por último, el consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, alabó las acciones de Rubiales al frente de la RFEF. "Su llegada significa aire fresco y justicia. Legal por el artículo 14 de la Constitución, de la igualdad entre hombres y mujeres, y justicia moral que nos dice que como ciudadanos tenemos que poner esa energía para que sea más justa", afirmó.