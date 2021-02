Rubiales: "No quiero polemizar con Casillas, pero no es justo que se diga que no fue un proceso democrático"

"La candidatura ibérica es una candidatura ganadora para 2030"

"Espero que la Superliga no salga adelante pero los clubes deben ayudar"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no quiso polemizar con el exjugador Iker Casillas, "un mito vivo del fútbol español" después de sus declaraciones hace dos meses asegurando que las elecciones podían haber sido más transparentes y democráticas al considerar que se celebraron dos días después de levantar el estado de alarma con motivo de la pandemia.

"El 16 de diciembre anuncié -cuando nadie había dicho que quería presentarse- que íbamos a convocar las elecciones a partir de enero. Y así fue, que hubo una gran participación y miles de votos para elegir a los asambleístas. No sé por qué (Casillas) dijo esto, pero yo no me voy fuera de España si quiero algo aquí...", indicó sobre la estancia del portero en Oporto.

"Le mando todo el cariño del mundo, para mí es un mito vivo del fútbol español. Le tengo mucho cariño. Pero no ya por mí, sino por los juristas de la RFEF no es justo que se diga que no es democrático. No quiero polemizar. Si necesita a la RFEF yo estaré ahí", zanjó Rubiales sobre el campeón del mundo en 2010 en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser.

En otras cuestiones, el máximo responsable de la Federación puso el acento en la candidatura ibérica para acoger el Mundial de 2030, la cual dijo que es una "candidatura ganadora". España sólo ha acogido un Mundial (1982) y dentro de cuatro años afronta una nueva reválida, esta vez con Portugal de la mano.

"Nos jugamos junto a Portugal el hecho de poder organizar un Mundial. La candidatura ibérica es una candidatura ganadora, es una apuesta ganadora. Si trabajamos conjuntamente, si las instituciones hacen su papel y mi compañero Fernando Gomes, presidente de la Federación Portugesa, con mi equipo y con toda la humilidad vamos hacia delante creeo que podemos ganar", indicó.

"Sabemos que serían 16 sedes. Portugal tendría 3 ó 4 sedes, les tenemos que dar la posiblidad de que Portugal se sienta cómodo. Y tengo claro que es el proyecto de país a futuro que más nos pueda ilusionar. A los que nos gusta el fútbol y a los que no. Se generaría mucha riqueza. Y también insisto que respeto mucho al resto de candidaturas", agregó.

Antes de ser preguntado por otras cuestiones, Rubiales dijo que nada ha cambiado respecto a Bilbao como sede de la Eurocopa. "Fuera no se ha hablado nada de esto. Tenemos que intentar llegar a una cuota del 25-30% del aforo en los estadios. Vamos a ver, queda mucho hasta el verano, y sin lugar a dudas en Bilbao apuestan porque juguemos allí", apuntó.

"Ser el escaparate, aun estando vacíos las gradas, ya es un intangible en publicidad que vale millones de euros. Lo que hay ahora mismo es un borrador con cuatro escenarios: pesimista, medio negativo, medio positivo y optimista. Vamos a esperar. Veo las dos cosas. Lo de Bilbao, que ya está concedido, por supuesto, y el Mundial 2030", añadió.

"LA SUPERCOPA ERA UN MARRÓN"

En relación a la Supercopa de España, que este año se disputó en Andalucía, Rubiales confirmó que en 2022 volverá a Oriente Medio. "Era un torneo que era un marrón, se regalaban entradas para llenar los estadios en verano, y a nosotros nos ayuda mucho a proyectarnos a nivel internacional", apostilló.

"Antes era en verano y tenía dos fechas. Ahora tiene esas mismas fechas pero con cuatro equipos. Es uno de los torneos más seguidos en todo el mundo y cuando decidimos ofertar este torneo en España no se decidió apostar de la misma manera en que se apostó fuera. Este torneo nos permite ingresos para que el fútbol modesto se mantenga. La hemos conseguido relanzar y eso es lo importante", defendió Rubiales.

De igual manera que con la Copa del Rey tras el cambio de formato. "Siempre se pueden mejorar cosas pero en general ha sido muy satisfactoria. Estábamos a años luz de la copa inglesa y en algunas cosas nos hemos recuperado. La Copa es el trofeo del pueblo y es la fiesta para los equipos más humildes", dijo el dirigente de 43 años.

Y sobre la final del 3 de abril entre Athletic y Real Sociedad, perteneciente a 2020, aseguró que "nunca" presionaron al Gobierno para que hubiese público en las gradas. "Nunca hecho declaraciones desde la RFEF instando a que haya público. Lo veremos trabajando con el ministro de Deportes, con la ministra de Sanidad y supeditándonos a unos criterios de bienestar general", añadió.

"Aceptaremos lo que digan los técnicos. En esas reuniones lo que haremos será preguntar si podemos ayudar en algo. Lo más importante ahora es la cuestión sanitaria y estamos para ayudar", sentenció Rubiales, que no quiso meterse en las renovaciones de Lionel Messi, ni Sergio Ramos, aunque sí admitió que son dos "patatas calientes" y deseó lo mejor a ellos y sus clubes.

Por último, preguntado por la Superliga, Rubiales aseguró que el fútbol "va a una evolución y esa evolución la tiene que marcar UEFA". "Hay que ser solidarios con los pequeños pero con los grandes también. Espero que la Superliga no salga adelante pero las ligas tiene que ayudar también".

"O disminuyen los equipos o cambias el formato. Los equipos no van a querer disminuir y por eso tenemos que buscar un formato que pueda ser precioso de 33 jornadas. Todo eso hay que hablarlo. Eso sí, como los clubes más modestos se agarren a la liga jugarán un pulso que pueden ganar o pueden perder. Hay que quedarse en un punto intermedio que es el que está proponiendo UEFA", finalizó.