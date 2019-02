Rubiales pagó con su dinero la reforma de su casa en Valencia

Publicado 11/02/2019 17:24:25 CET

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, pagó las obras de reforma de su casa en Valencia entre septiembre de 2015 y enero de 2016 con su dinero, y no con fondos del sindicato de futbolistas (AFE), según el juzgado de primera instancia número 19 de Valencia.

Así se recoge en la sentencia, con fecha de 8 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press, del titular de ese juzgado de Valencia, el magistrado César Zenón, que considera probado que el entonces presidente de la AFE abonó casi 127.000 euros (126.954,81) con recursos propios, y no con dinero procedente de la AFE como denunció la arquitecta Jasmina Eid-Macheh Sánchez.

Dicha arquitecta, del estudio Gareid Proyectos, presentó una demanda contra el actual presidente de la RFEF por un supuesto impago de 121.544,37 euros correspondientes a la reforma y decoración de la casa de Luis Rubiales en la capital del Turia entre los meses de septiembre de 2015 y enero de 2016.

La demandante fijó el coste de los servicios en 128.499,18 euros, de los que el máximo responsable entonces del sindicato de jugadores habría abonado tan sólo 6.954,81 euros y restarían 121.544,37 euros. En cambio, Rubiales no admitó parte de los trabajos por importe de 25.135,99 euros, y afirmó haber satisfecho 126.954,81 euros, así como haber afrontado unos costes de reparación de más de 12.000 euros (12.101,56) por defectos de construcción.

Asimismo, la demandante Jasmina Eid-Macheh Sánchez acusó al entonces presidente de la AFE de haber intentado abonar la supuesta deuda con fondos del sindicato, organismo que dirigió hasta noviembre de 2017. No obstante, el juez ha considerado probado tras analizar las declaraciones de varios testigos, entre ellos de la entidad bancaria de la que extrajo el dinero, y los mensajes de whatsapp entre Rubiales y la demandante, que el presidente de la RFEF abonó 120.000 en efectivo y otros 6.954,81 mediante transferencia.

El fallo estima tan solo parcialmente la demanda de la arquitecta, a la que Luis Rubiales deberá abonar 1.544,37 euros. En un comunicado, la AFE aseguró el pasado julio que no financió "ninguna obra particular" del que fuera su presidente Luis Rubiales en 2015 y aclaró que tampoco adjudicó a "ningún arquitecto/a" su proyecto de 'La casa del futbolista'.

"En relación con la noticia que afecta a unas diligencias penales instruidas contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un presunto delito de administración desleal y unos supuestos hechos consistentes en el abono por parte de nuestra asociación de alguna cantidad para pagarle una obra particular, AFE desea dejar constancia que no ha financiado ninguna obra particular a Luis Rubiales", expresó el sindicato en la nota.