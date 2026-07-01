Saibari se convierte en nuevo jugador del Bayern

Ismael Saibari, Mundial 2026 - Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Bayern de Múnich anunció este miércoles de manera oficial el fichaje del delantero de la selección de Marruecos Ismael Saibari, actualmente brillando en el Mundial 2026, con un contrato hasta 2031 y procedente del PSV Eindhoven neerlandés.

"El FC Bayern ha fichado a Ismael Saibari (25 años) procedente del PSV Eindhoven. El atacante se encuentra actualmente disputando el Mundial en Norteamérica con la selección de Marruecos y, una vez finalizado el torneo, se incorporará al conjunto muniqués procedente del campeón de los Países Bajos", anunció el conjunto alemán.

"Saibari ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031 y lucirá el dorsal 34 en el FC Bayern", añadió el campeón de Alemania, que tenía ya atado a Saibari desde hace varios días, como había trascendido desde la irrupción del delantero en el Mundial.

El jugador, nacido en Terrassa (España), firmó tres goles en la fase de grupos para ayudar a Marruecos a meterse en dieciseisavos de final, donde el cuadro africano eliminó a Países Bajos en los penaltis. "Desde niño sueñas con firmar por un club como el FC Bayern; todo el mundo sabe que es uno de los clubes más grandes del mundo. El FC Bayern lucha cada temporada por los títulos más importantes, como la Champions League, y yo quiero ganar aquí tantos títulos como sea posible", dice el propio Saibari.

En sus primeras declaraciones en la web oficial del Bayern, el atacante internacional por Marruecos desde 2023 confía en que el estilo del Bayern se adaptará a su juego. "El estilo de juego del FC Bayern encaja con mis características, aquí puedo desarrollar mi fútbol y trabajaré duro cada día para ayudar al equipo. El entrenador Vincent Kompany desempeñó un papel muy importante en mi decisión y estoy muy ilusionado por trabajar con él", añadió.

Saibari inició su carrera en la academia del RSC Anderlecht y llegó al PSV Eindhoven en verano de 2020, donde apenas unos meses después debutó en la Eredivisie. Con el conjunto de Eindhoven, para el que disputó 142 partidos oficiales, marcó 42 goles y repartió 29 asistencias, conquistó tres títulos de la liga neerlandesa, tres Supercopas y dos Copas de los Países Bajos. Esta temporada, además, fue elegido 'Futbolista del Año' en el fútbol neerlandés.