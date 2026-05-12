Sánchez Flores: "Pensamos que ante el Barça habrá que dar el 200%, no el 100%"

Archivo - Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha dicho que durante su próximo partido ante el FC Barcelona, en plena jornada 36 de LaLiga EA Sports, "habrá que dar el 200%" para sacar algo positivo y "no el 100%" solamente, pues los vitorianos siguen en la apretada lucha por salvar la categoría.

En rueda de prensa, Sánchez Flores abogó por "sacar" de sus pupilos una "mejor versión, eso principalmente". "Cometer pocos errores, hacer una buena lectura del partido, que es uno de los objetivos que venimos teniendo en los últimos partidos. Y jugar lo mejor posible ante el mejor equipo de la Liga española, es indiscutible", subrayó este martes.

"Pensamos que habrá que dar el 200%, no el 100%. Y también pensamos que el Barcelona va a mostrar su mejor equipo. No lo vemos bajando el nivel, por lo tanto nos quedará intentar redondear una de esas noches que se puedan recordar y que se puedan meter entre esos partidos que fueron importantes en la historia del Alavés", argumentó al respecto.

"Nosotros esperamos que, juegue quien juegue, son buenos o muy buenos; y juegue quien juegue, jugarán como siempre. Serán agresivos, jugarán con su 4-2-3-1, su 4-4-2 en defensa, apretarán arriba, dejarán poco tiempo para pensar, dominarán el partido con toda seguridad y nosotros intentar hacer daño en las cosas que creemos que les podemos hacer daño", señaló el entrenador 'babazorro'.

Después, Sánchez Flores ahondó en su plan para esta cita liguera en Mendizorrotza. "Hay que intentar llevarlas a este partido porque creo que algunas de nuestras virtudes a ellos les pueden incomodar. Por lo tanto, vamos a ver si las encajamos bien en el partido y somos capaces de generar las situaciones para poder hacer gol y hacer ventajas", dijo.

"Todos van a ir siendo el más importante en la medida en que vayan llegando, es la realidad", habló sobre lo vital de cada partido. "Para mí, el más importante ahora es el de mañana. Creo que pase lo que pase, vuelvo a repetir lo que dije en Elche: al quedar seis puntos y vistas las ventajas que tenemos y las desventajas con otros equipos, creo que no será definitivo, pero que será muy importante", apostilló.

"A mí me gustaría que, cuando los partidos los ponemos de cara, que ya van siendo unos cuantos, seamos capaces de ser lo suficientemente consistentes para que los partidos que ganamos no se empaten, sino que ni siquiera se empaten, porque son puntos muy importantes, y lo hemos sentido contra el Athletic de Bilbao y lo hemos sentido otra vez contra el Elche. Por lo tanto, nos falta darle una vuelta, madurar un poco más, acertar con las alineaciones y acertar con los planteamientos y poder llegar al resultado definitivo", incidió Sánchez Flores.

Por otra parte, fue preguntado sobre sus futbolistas. "Los veo muy convencidos de lo que están haciendo, pero además es que no tenemos vuelta atrás. Quedan tres partidos que se van a jugar en 10 días y no tenemos que mirar ya a otro lado. Somos los que somos, estamos los que estamos. Estos chicos han hecho buenos partidos, han ganado partidos. Los resultados no son muy buenos", lamentó el técnico alavesista.

"Si cambiáramos una derrota por una victoria, estaríamos espectacularmente bien para ese tramo final. Pero las cosas son como son, hemos tenido tres derrotas en nueve partidos y eso nos condena a estar por debajo y a tener que llevar a un equipo, de los que están por encima, por detrás nuestro. Eso es toda la historia", resumió.

"Entonces, intentar hacerlo lo mejor posible, tener cabeza, no dudar nadie de nadie. Cuando digo 'nadie de nadie', no hay dudas de los entrenadores hacia los jugadores y que no haya dudas de los jugadores porque es lo que tenemos y, al ser lo que somos, es lo mejor que tenemos, sin ninguna duda", remarcó Sánchez Flores.

También fue preguntado sobre cómo afrontará el Barça este duelo de Liga tras haberse proclamado ya campeón. "Es que no lo sé. En las dinámicas de los otros equipos, no tengo ni idea de cómo van a responder. No sé si el Oviedo sacará un orgullo ante nosotros, no sé si el Rayo querrá demostrar que está en Europa o accediendo a Europa porque realmente lo hacen bien, no sé si el Barcelona vendrá a por los 100 puntos o inconscientemente bajará sus niveles de atención...", elucubró.

"No tengo ni idea. Lo único que puedo pensar es en lo que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer depende de nosotros. Y lo que no dependa de nosotros, sacarlo de nuestra mente porque lo único que nos va a hacer es ensuciar nuestro objetivo", concluyó Sánchez Flores.