Sánchez Vera: "Creo que pusimos todo, pero no fue nuestro mejor día"

Publicado 11/05/2019 23:47:44 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, José Luis Sánchez Vera, afirmó que sus discípulas pusieron "todo" para ganar este sábado la final de la Copa de la Reina, pero que "no fue nuestro mejor día" y por ello cayeron ante la Real Sociedad (1-2) y dejaron escapar el doblete.

"Hace cinco días vivimos la cara bonita del fútbol, porque este equipo es campeón de liga con 28 victorias, y este sábado nos tocó vivir la cara amarga, que es perder una final. Creo que pusimos todo, pero no fue nuestro mejor día", dijo Sánchez Vera en rueda de prensa desde el estadio Nuevo Los Cármenes.

Así, el entrenador rojiblanco felicitó al conjunto donostiarra por haber estrenado su palmarés gracias a este título. "Ha sido justo vencedor de esta final y le doy la enhorabuena a todo el club, a su cuerpo técnico y a sus jugadoras", comentó al respecto.

"El equipo solo ha pensado en ganar el partido. En una transición hicieron el 1-2 y en los últimos 20 minutos las metimos en su área, pero no tuvimos fortuna en nuestras ocasiones claras. No obstante, creo que la Real Sociedad hizo también muchas cosas bien para que el Atlético no pudiera ganar esta final", aseguró.

Además, Sánchez Vera celebró el gran ambiente vivido en Granada. "Fue brutal, esto demuestra el crecimiento del fútbol femenino. Ojalá todos rememos juntos porque esta es la dirección que tenemos que seguir", señaló. "Mañana en el Wanda Metropolitano ofreceremos a la afición la copa de campeonas de liga, porque se lo merece", añadió finalmente.