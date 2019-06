Santos: "Ya no me sorprende lo que hace Cristiano"

Publicado 05/06/2019 23:40:29 CET

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, se deshizo en elogios con Cristiano Ronaldo después de la victoria de su equipo frente a Suiza (3-1) que les dio el pase a la final de la Liga de Naciones y aseguró que a él ya no le sorprende lo que hace el jugador de la Juventus de Turín.

"Cristiano está aquí desde 2004 y no siempre ha sido el talento en Portugal, aunque a veces parece que está prohibido decirlo. ¿Lo de esta noche? A mí ya no me sorprende, sólo cuando tenía 18 años y lo entrené en el Sporting. Hay que aprovechar la calidad que tiene y seguir creciendo colectivamente", dijo sobre Ronaldo.

Sin embargo, Santos no quiso desmerecer la actuación del resto de sus jugadores. "Fue el colectivo quien desbloqueó el partido. En los últimos 10 minutos tuvimos más bola, salimos con otra calidad y ahí, claro, nuestro talento individual llega al de arriba", relató el técnico.

"Fue un partido tremendo entre dos equipos muy fuertes, tuvimos algunos momentos de ansiedad, sobre todo queriendo hacer mucho juego directo, faltó un poco de circulación y eso nos descompensaba atrás. A pesar de que Suiza ha hecho un excelente partido, tuvimos las mejores oportunidades y ganamos bien", finalizó.