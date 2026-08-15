El Sardinero vuelve contra el Villarreal y el Levante visita al Espanyol

Archivo - Real Racing Club de Santander - FC Barcelona, Copa del Rey - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander regresa este domingo (17.00) a LaLiga EA Sports con un partido de nivel en El Sardinero contra el Villarreal, mientras que el Espanyol y el Levante se cruzan en la primera jornada, a las 19.00 en el RCDE Stadium.

Los de José Alberto vivirán un ansiado debut en Primera, el regreso del equipo cántabro a la élite 14 años después, en un Sardinero vestido de gala y ante un equipo de 'Champions'. "Llevábamos todos mucho tiempo esperando este momento y estamos preparados para competir al máximo nivel", dijo el técnico.

En la retina está el duelo de la pasada temporada en Copa del Rey, donde el Racing eliminó al Villarreal para meterse en octavos de final. La ilusión por el regreso a Primera inunda a una afición histórica como el club de Santander, como si no hubiera pasado el tiempo, con el regreso de Sergio Canales.

Además, en el Racing confían en las incorporaciones de Yassir Zabiri y Pedro Felipe, y en que termine el mercado sin perder piezas importantes como Gustavo Puerta y Jorge Salinas. El salto a la máxima categoría suele costar y la exigencia empezará alta, aunque con el impulso de jugar en casa, contra un Villarreal que aspira a repetir el 'Top 3' de su histórica pasada campaña.

Sin embargo, en el 'Submarino' empiezan nueva era como Iñigo Pérez en el banquillo. El ex del Rayo asume el mayor reto de su carrera en una plantilla que apuesta por la continuidad, con referentes como Gerard Moreno y Ayoze Pérez, más canteranos que asoman como Alassane Diatta y Carlos Maciá. La espinita de la Champions el año pasado será el gran reto, sin descuidar la Liga.

Por otro lado, este domingo de inauguración a medio gas, la Liga dejará el estreno para Espanyol y Levante, dos equipos que sufrieron la pasada campaña y confían en no estar entre los candidatos al descenso. En el caso de los 'pericos', la montaña rusa terminó al alza, tras un gran inicio para caer después en 18 partidos sin ganar, una racha que cerca estuvo de mandarles a Segunda.

Los de Manolo González, ahora con Monchi confeccionando una plantilla que aún estar por terminar, no han brillado en exceso en pretemporada. Álex Calatrava es la incorporación más destacada en un Espanyol que no podrá contar con Kike García ni Javi Puado por lesión. Mientras, el Levante espera no echar de menos a Carlos Espí, quien se marchó al Real Madrid por una cifra récord para el club.

"La pretemporada ha dado buenas sensaciones, pero también sabemos que no estamos todavía al cien por cien de lo que queremos porque hay jugadores que han llegado un poco más tarde, algunos que eran importantes el año pasado han salido y sabemos que tenemos un margen para mejorar", dijo Luís Castro en la previa.

El preparador 'granota' habría preferido los goles al dinero, pero ahora su equipo tendrá que encontrar un nuevo hombre gol, como bien puede ser Karl Etta Eyong o el recién llegado Yanis Musuayi. El Levante, que hace unos meses se salvó del descenso por diferencia de goles, arranca una nueva Liga con intención de cambiar su papel.