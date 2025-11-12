La selección española de fútbol tendrá tabletas Nestlé Extrafino personalizadas

LAS ROZAS (MADRID), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Nestlé presentaron este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) un acuerdo de colaboración que unirá a la marca alimentaria con la selección española a partir del 1 de enero de 2026, en una alianza que se estrenará con la edición La Roja de Nestlé, una serie especial de tabletas de chocolate con los jugadores de la selección como protagonistas, en el camino hacia el Mundial 2026.

El anuncio llega pocos días antes del partido ante Georgia, en el que un punto daría al equipo de Luis de la Fuente el billete para el Mundial, y pretende reforzar la vinculación entre dos "instituciones históricas" nacidas en España en la misma década.

El lanzamiento de la edición especial de 'La Roja' de Nestlé Extrafino, con los jugadores protagonizando las tabletas de chocolate, coincidirá con una campaña conjunta de promoción, presencia de marca y actividades con los internacionales españoles durante 2026.

El director general de Nestlé España, Jordi Llach, definió la unión como una "alianza natural". "Compartimos la pasión y emoción que tienen en común el fútbol y el chocolate, cuando es bueno. Todo va de conectar: cuando miras un partido de la selección o disfrutas de una tableta de Nestlé Extrafino, lo compartes con la familia. Esta unión de La Roja con la edición roja nos une también en colores, emoción y pasión", afirmó.

El secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, destacó el orgullo de sumar fuerzas con la compañía chocolatera. "Nestlé forma parte de todos los hogares de España y es un orgullo presentar la tableta de edición limitada con todos los jugadores de la selección. Ojalá poder celebrar comiendo una tableta el Mundial", manifestó.

El acto contó también con la presencia del portero internacional del Athletic Club, Unai Simón, que ironizó sobre la futura colección de chocolatinas que puedan hacer sus abuelos. "Si les das la onza, no se van a dar cuenta. Pero si les dicen que aparecemos, lo coleccionarán y guardarán, y algunos de los nietos lo haremos desaparecer", señaló distendido junto a Marc Cucurella, que aseguró que la mejor 'tableta' de España la tiene Marcos Llorente.