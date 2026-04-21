La selección femenina continúa al frente del ranking FIFA

Las jugadoras de la selección femenina celebran uno de sus goles ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de 2027 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol continúa al frente del ranking mundial de la FIFA después de la disputa de la ventana internacional de este mes de abril y pese a su derrota en Wembley ante Inglaterra en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año 2027.

La actual campeona del mundo sumó este revés por 1-0 ante la actual campeona de Europa y sacó los tres puntos en su segundo partido, con goleada 5-0 en Córdoba ante Ucrania, para seguir liderando esta clasificación con 2083.09 puntos.

Por detrás, con 2054.65 se mantiene también los Estados Unidos, que saldó con victoria y derrota sus dos amistosos ante Japón, mientras que Inglaterra, gracias a su triunfo sobre el combinado español y sobre Islandia, arrebata la tercera posición a Alemania con 2038.72.

El ascenso más notable en este ranking es precisamente el de las 'Nadeshiko', que suben tres plazas para colocarse las quintas, con Suecia viviendo el movimiento contrario y perdiendo otras tantas para caer a la octava plaza. Países Bajos vuelve al 'Top 10' del que se sale Corea del Norte.