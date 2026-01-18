Senegal ríe último con la Panenka de Brahim y gana una polémica Copa África

Pape Alassne Gueye, Senegal - Europa Press/Contacto/Ulrik Pedersen

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección de Senegal conquistó la segunda Copa África de su historia al vencer (1-0) a la de Marruecos con un gol del jugador del Villarreal Pape Gueye en la prórroga de una final que los senegaleses amagaron con impugnar en un rocambolesco desenlace.

Campeones en 2021, los leones de la Teranga volvieron a reinar en África después de un partido decisivo que se guardó lo mejor para los últimos minutos. El jugador del Real Madrid Brahim forzó una pena máxima que desató la rabia senegalesa en forma de abandono.

Unos 20 minutos después, Senegal volvió al césped y Brahim falló el penalti a lo Panenka. En la prórroga se decidió una final que empezó con Senegal anulando a Marruecos en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat, con un despliegue físico que hizo desaparecer al jugador del Real Betis Abde y también a Brahim.

La selección marroquí, que buscaba la Copa África 50 años después, se mantuvo en el partido con las paradas tremendas de Bono, en especial una a Iliman Ndiaye. El guion cambió en el segundo acto, y fue Marruecos la que perdonó por medio de Ayoub El Kaabi.

Con la tensión de los últimos minutos, Bono volvió a ser crucial y a Senegal le anularon un gol que protestaron amargamente, por falta. En el descuento, llegó un penalti a Brahim que desembocó en la salida del campo de la selección senegalesa, amagando con no volver en señal de protesta, durante más de 15 minutos.

Tras mucha tensión, la final se reanudó y Brahim, que había firmado un gran torneo, falló la pena máxima tirándola a lo Panenka. A los cuatro minutos de la prórroga, Pape Gueye hizo el tanto que dio la copa a Senegal y alargó la sequía de Marruecos, además anfitriona.