Sergio González: "Nos queda el orgullo y la dignidad profesional de acabar con buen sabor"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, tiene claro que la permanencia en LaLiga Santander está muy complicado pero que no les "queda otra" que apelar "al orgullo y la dignidad profesional para acabar con buen sabor de boca" con una victoria este sábado ante un Atlético de Madrid que se juega ser campeón y que vendrá a arrollarles.

"Es lógico que el equipo esté afectado, ninguno queríamos vernos en esta situación porque estábamos plenamente convencido de que iba a ser otra cosa, y entonces el dolor es doble. Nos queda la dignidad profesional y el orgullo profesional de acabar con buen sabor de boca y conseguir una victoria", expresó Sergio González este jueves en rueda de prensa.

El técnico blanquivioleta no escondió que tras un "partido muy flojo" en San Sebastián "la semana ha sido dura en el trabajo, en las caras, en el ambiente y en el estado anímico". "Sabemos lo que hay en juego y el orgullo y las ganas deben verse una vez más y defender con la mayor dignidad posible este escudo", remarcó.

El catalán también sabe que el Atlético "está ante su última oportunidad" de ganar el título. "Va a venir con la idea de aplastarnos, con los primeros 30 minutos muy fuertes. Va a intentar adelantarse y luego gestionar el partido, así que tenemos que intentar salir igual de fueres y ver quien puede golpear primero. Hay que afrontar el partido con ganas de rebelarnos contra la situación", advirtió.

"Hay que plantear el partido para poder ganarlo y competirlo. El Atlético no engaña y tiene claro como juega, tenemos que igualarle en intensidad y en los duelos, y luego ser atrevidos e ir a por ellos y sorprenderles", agregó.

Sergio González resaltó que "hay casos que te hacen creer o tener esa pequeña luz que casi se difumina" para pensar que se pueden salvar. "Pero si no ganamos, lo demás no vale para nada. Ojalá nos toque la lotería, pero va a ser difícil y si no ganas es imposible", manifestó el excentrocampista.

"El mayor incentivo y prima es la de salvarse, no creo que tenga que bajar el presidente a darnos dinero. Las primas están estipuladas desde el principio de temporada, insinuar que puede haber un extra (por ganar al Atlético) está fuera de lugar, no viene a cuento y no toca", zanjó ante la posibilidad de que reciban una prima por la victoria.

Sobre la figura del presidente Ronaldo Nazario, muy criticado por su ausencia en el Reale Arena, el entrenador del conjunto pucelano fue claro. "Con nosotros ha estado siempre muy presente y muy contundente, diría que ha estado más activo que en años anteriores y ha delegado en mi persona la fortaleza del vestuario, pero su apoyo ha sido constante. No creo que haya sido una ausencia, es su método de trabajo y presencialmente ha estado siempre excepto ante la Real Sociedad", defendió.

El exjugador confesó estar "en deuda" tanto con el presidente como con Miguel Ángel Gómez, director deportivo, por su decisión de mantenerle "todo el año". "Si en algún momento hubiera visto que yo era el problema o que dando un paso al lado el equipo mejoraría, lo habría hecho de manera rotunda, pero estábamos convencidos todos de lo que íbamos a hacer. No lo hemos conseguido y ahora todo lo que no se ha hecho parece que se debería haber hecho", apuntó.

Sergio González dejó claro que no ha estado "a la altura de las circunstancias" y que no ha hablado con el club sobre su futuro. "Pero esta situación nos duele igual o más que al socio, ese sentimiento de culpa te lo llevas mucho tiempo. Me duele en el alma, habría hecho cualquier cosa porque el Valladolid siguiera en Primera por todo lo que nos hemos dado", recalcó.