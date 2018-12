Sergio González: "Puede sonar a chiste, pero hemos sido mejores que el Atlético"

Publicado 15/12/2018 19:45:08 CET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, lamentó no haber podido puntuar ante el Atlético de Madrid (2-3) en la decimosexta jornada de Liga y aseguró que, aunque "pueda sonar a chiste", considera que han sido "mejores" que el conjunto rojiblanco.

"Puede sonar a chiste visto el resultado pero lo cierto es que hemos sido mejores que el Atlético de Madrid en mi opinión. Estamos con rabia y fastidiados por la derrota. Nos han castigado mucho en la primera parte y en la segunda hemos salido muy bien, con mucho ímpetu", indicó.

"Hemos marcado dos goles a un equipo muy difícil y nos hemos encontrado cómodos, pero una jugada de mala suerte nos ha condenado", añadió Sergio, que fue pregutnado por la jugada protestada por Nacho y casi todo Pucela, unas manos en el área atlética.

"Tengo muchas ganas de que alguien me explique cuál es el criterio para revisar una jugada sí y otra no. Me queda una sensación rara con el VAR", agregó el preparador del cuadro blanquivioleta.