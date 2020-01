Sergio González: "Es una suerte que venga el Real Madrid después de una decepción"

Publicado 24/01/2020 17:18:41 CET

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, dejó claro que después de una "decepción así" como fue la eliminación en la Copa del Rey ante el Tenerife, puedan recibir a un rival "muy poderoso" como el Real Madrid para intentar romper un momento que le preocupa, pero que no ve "delicado".

"Es una suerte que sea el Real Madrid el siguiente después de una decepción así", aseguró González este viernes en rueda de prensa. "La motivación es constante y la gente intente olvidar lo antes posible lo del otro día", añadió.

Para el técnico catalán, este "es un partido que tiene todos los alicientes posibles, ante un rival muy poderoso y la gente debe de estar contentísima de poder disfrutar otra vez de un equipo de este nivel". "Ojalá que podamos estar al nivel de ellos, competir bien y que al final todos tengamos una sonrisa de satisfacción, que será una buena señal", apuntó.

"No vamos a engañarnos, el Real Madrid es equipo muy fuerte y con muchos recursos, van a tener el balón mucho tiempo y dos o tres situaciones importantes donde debemos tener esa fortuna para que no tenga acierto y luego tenerlo nosotros en las dos que seguro que vamos a tener", añadió sobre el equipo de Zinédine Zidane.

Por ello, tratará de plantearle un partido para "que no se encuentre cómodo y que corra hacia atrás porque a los 'grandes' no les gusta eso". "Sólo han perdido en Mallorca y tienen que perder contra alguno en la segunda vuelta, ojalá que sea contra nosotros", deseó.

Además, aunque tengan eliminatoria de Copa del Rey la semana que viene en Zaragoza, el entrenador del conjunto blanquivioleta cree que el Real Madrid jugará "con el once de gala" en el que faltará el sancionado Carvajal, sin relevo natural por la marcha al Bayern de Odriozola. "Puede que juegue Militao o que lo haga Nacho, yo creo que será Nacho, pero el que lo haga no está acostumbrado a lo que hace Carvajal y es una cosa que nos debería favorecer", opinó.

Sergio González también ve una "opción válida jugar con cinco atrás" y recalcó que "sólo" piensan en sacar adelante este partido pese a una racha de siete partidos sin ganar en la que han tenido "esa frustración de hacer algún partido más que correcto para haberlo ganado y no lograrlo".

"Delicado no lo veo, sí estoy preocupado por esta racha sin ganar. Pero no hemos estado en zona de descenso en todo el año y el presupuesto y el potencial es el que tenemos, así que hay que tener perspectiva y jugar con la realidad. Tenemos que volver a ganar, pero valorar también lo que está haciendo el grupo, que está siempre dando la cara, que sólo has perdido un partido en casa y que lleva 22 puntos", aclaró el exjugador, que también sabe que deben "reaccionar ya".

Por otro lado, confesó lo duro de la eliminación copera ante el Tenerife. "La hemos 'cagado', no hemos estado a la altura. Tenemos que asumirlo y aprender de lo negativo. Hicimos un partido correcto excepto en los últimos minutos y es una decepción que nos servirá para detectar que tenemos que hacer para ser más fuertes porque estamos en un momento en el que cualquier equipo nos puede hacer daño", reconoció.