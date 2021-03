Sergio Ramos: "Creo que puedo estar 3, 4 ó 5 años al máximo nivel"

El capitán del Real Madrid asegura que "no hay nada nuevo" sobre su renovación

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró este jueves que "no hay nada nuevo" sobre su renovación con el club madridista y dejó claro que, además de estar "tranquilo", todavía puede "estar tres, cuatro o cinco años al máximo nivel".

"Es cierto que voy a cumplir 35 años, pero llevo muchos años cuidándome y creo que aún puedo estar tres, cuatro o cinco años al máximo nivel. Cuando me falte la ilusión me echaré a un lado, pero si las lesiones me respetan, mi mentalidad me va a acompañar porque sé cómo hacerle ver que no se puede vivir del pasado", aseguró Sergio Ramos este jueves durante la presentación de su 'docuserie' 'La Leyenda de Sergio Ramos' producida por 'Amazon Prime'.

De todos modos, el de Camas no arrojó ninguna luz sobre su futuro. "Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Garantizo que cuando haya alguna novedad seré el primero en comunicarla. Estoy tranquilo y sólo pienso en jugar y saborear algún título que sería lo mejor", afirmó.

De todos modos, sí confesó cómo le gustaría ser recordado cuando se retire. "Lo único que me preocupa cuando hablen de mí es que recuerden que fui alguien que siempre lo ha dado todo y que me he dejado la vida y el alma en este escudo", advirtió.

"Las leyendas se forjan con tus hechos. No puedes agradar a todos, pero no puedes borrar todo tu currículum, ni todo lo que hayas ganado y hecho", añadió el capitán madridista, feliz de estar ya de vuelta tras superar su lesión de rodilla. "No ha sido algo muy grave, pero no había vivido mucho estar fuera tanto. Ojalá que pueda afrontar este último tramo en el que llega lo más importante y con un grandísimo rendimiento, y ojalá podamos ganar alguno de los títulos en juego y dedicárselo a la afición", subrayó.

El internacional tampoco quiso hablar del arbitraje tras lo sucedido en el derbi del pasado domingo y el irónico tuit del Atlético de Madrid. "De vez en cuando he dado alguna opinión de los árbitros cuando ha habido algo que no me ha gustado, pero lo más inteligente es estar al margen", indicó.

"Son personas, se pueden equivocar y no toman ninguna decisión premeditada. Siempre he sido defensor del VAR, que está para ayudar, y esperemos que poco a poco se vaya agilizando y que tarde menos para no romper las esencia del fútbol. Los árbitros forman parte de nuestro deporte y se merecen el mismo respeto", demandó Ramos.

Sobre las críticas a Cristiano Ronaldo tras la eliminación de la Juventus ante el Oporto en la Champions, remarcó que su excompañero "es el buque insignia" del equipo italiano. "Es algo que lleva en su vida y que también lo hemos vivido nosotros cuando ha venido una racha mala y sólo se habla del capitán o el entrenador", comentó.

"Sea justo o injusto, hay que mantenerse al margen. No sería una sorpresa para él, es un jugador que marca la diferencia, pero el tener a los mejores no garantiza el éxito y la Champions lo demuestra", puntualizó el central del Real Madrid.

"SIEMPRE ME HE RESETEADO"

Repasando momentos de su carrera en relación a esta 'docuserie' que se estrenará en España el próximo 9 de abril, en la víspera del Clásico, confesó que el rival más duro al que se ha enfrentado fue al FC Barcelona de Pep Guardiola y que "marcó una era", y que el brasileño Ronaldinho ha sido "de lo mejor" que ha visto. Además, Paolo Maldini y Fernando Hierro fueron sus referentes, aunque cuando estaba en la cantera del Sevilla se fijaba en Javi Navarro, Pablo Alfaro o 'Tiburón' Prieto. "Luego he tenido que consolidar a un Sergio Ramos con su propia identidad", recalcó.

"Para mí, tener siempre esa oportunidad de agrandar la leyenda es una buena señal de que las cosas te van bien y que llevas muchos años. El día a día es un reto y mirar el pasado es un motivo de orgullo. Ojalá pueda seguir mostrando mi nivel durante muchos años y batiendo todos los récords posibles. Siempre me he reseteado, he dejado el pasado a un lado y por eso sigo con ese hambre de ganar que ojalá me dure mucho", aseveró.

De la 'docuserie', segunda parte de la que ya lanzó en 2019 bajo el nombre de 'El Corazón de Sergio Ramos' y que constará de seis capítulos donde se podrá ver un repaso más amplio sobre su vida deportiva y familiar, el andaluz agradeció que haya sido realizada "con mucho respeto, cariño y tacto" para lograr que tanto él como su familia se sintieran "muy cómodos".

"Es un orgullo poder mostrar a la gente un poco más de información de ti mismo para que las opiniones estén más cerca de la realidad. Me costaría elegir algún momento favorito, pero he podido contar la verdad de cómo fue mi salida del Sevilla, cómo vivimos el Covid desde casa, o cómo fuimos capaces de ganar la liga del confinamiento", detalló, sorprendido por verse "muy querido por gente muy importante" que sale como Rafa Nadal o Alejandro Sanz.

'La Leyenda de Sergio Ramos', dirigida por José Rueda, mostrará imágenes inéditas de la conquista de la liga, reflexiones sobre las decisiones más relevantes de su carrera, recuerdos de grandes momentos y planes de futuro, todo ello con el testimonio de aquellos que han compartido su vida personal y profesional como Zinédine Zidane, Vicente del Bosque, Raúl González, compañeros de equipo y de selección.