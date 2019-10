Sergio Ramos: "Nadie diría que no a unos Juegos"

Publicado 12/10/2019 23:26:50 CET

Sergio Ramos - REUTERS / NORSK TELEGRAMBYRA AS

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, lamentó el empate en el descuento que sufrieron este sábado ante Noruega (1-1) y que le dejó con cierto sabor amargo un día de "orgullo" en lo personal, ya que se convirtió en el jugador español con más partidos internacionales, al tiempo que reconoció que unos Juegos Olímpicos ilusionan a cualquiera.

"Una auténtica pena. Es cierto que es complicado jugar contra una selección que si perdía hoy estaba casi fuera y ha sabido aprovechar esos últimos minutos, colgando balones. Es triste porque era importante clasificarnos para estar más tranquilos. El equipo suma un punto y ahora intentar ganar el siguiente partido", dijo en declaraciones a TVE.

El central andaluz cumplió 168 encuentros, superando a Iker Casillas, y quedando en solitario con el récord de partidos jugados con España. Sin embargo, el empate de penalti de Noruega le hizo salir con el gesto torcido en un día histórico en lo personal. "Siempre lo personal es un poco secundario", dijo.

"Hubiese cambiado que no fuese el 168 y haber conseguido la victoria. Es una recompensa y un mérito. Es un orgullo, me emociono cada vez que me pongo esta camiseta y espero hacerlo muchos años más", añadió, tras la séptima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020.

Además, Ramos fue preguntado por las noticias de los últimos días sobre su interés por estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Es pronto para hablar, sería precipitarme hablar de un evento tan bonito como jugar unos Juegos Olímpicos. Cualquier jugador que tuviese esa oportunidad, nadie diría que no, estoy en mi club y en la selección, queda mucho y ya se verá lo que pasa, pero siempre es una idea muy bonita", valoró.