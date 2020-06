Sergio Ramos: "Es normal que no se haya hecho un partido espléndido"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, vio "bien en líneas generales" a su equipo en el regreso de LaLiga Santander este domingo, con victoria (3-1) ante el Eibar gracias a una gran primera parte, y apuntó que es "normal" que necesiten tiempo para encontrar ritmo y la mejor versión.

"Era una simple molestia, una sobrecarga y por precaución. Contento por volver, por los tres puntos, porque se reanude un poco todo. Ha sido un poco raro para todo el mundo, después de una desgracia tan grande", dijo, mandando un mensaje de ánimo a todo el mundo, y explicando su cambio.

Ramos celebró la vuelta del fútbol tras el largo parón por el coronavirus. "Estamos aquí, que vuelva el fútbol es una alegría para todo el país, y que se reactive también un poco todo el tema de las empresas para la economía del país", apuntó.

"Nos hemos encontrado bien. Es normal que todavía no se haya hecho un partido espléndido. No se puede estar los 90 minutos a la misma intensidad que hemos desarrollado los 45 primeros. No nos quedaba más remedio, hemos estado menos intensos y hemos dado más facilidades. Nos sirve para aprender. El equipo aunque esté bien, no puedes aguantar los 90 minutos, pero en líneas generales bien. Nos viene muy bien anímicamente estos tres puntos", terminó.