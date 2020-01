Setién, sobre el Valencia: "Será un partido de mucho nivel pero quizá podamos hacer más daño"

Publicado 24/01/2020 16:41:37 CET

Recuerdos de la Copa: "Me llevé un susto gordo en Ibiza, no voy a mentir"

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, cree que el partido contra el Valencia CF será un duelo de "mucho nivel" pese a la supuesta mala racha del equipo 'che', si bien cree que podrán hacer "más daño" y ser más fieles al estilo que quiere imponer debido al estilo de los valencianistas, más abierto y ofensivo que los del Granada o Ibiza, este último donde en la Copa se llevó "un susto gordo".

"Es verdad que siempre que un equipo como el Valencia pierde el partido anterior, las ganas de romper esa racha siempre incentivan. Es un gran equipo con buenos futbolistas y nos pondrán las cosas muy difíciles, será un partido de verdad de mucho nivel, pero quizá tengamos la posibilidad de hacer más daño", comentó en rueda de prensa.

Para Setién, que el Valencia tenga capacidad para atacar y tener la seguridad de que lo va a intentar, es sinónimo de tener más espacios para "aprovechar". "Serán más que en estos dos partidos anteriores. En Ibiza el equipo no estuvo bien y algunas cosas las tenemos que mejorar, sin duda. Pero ante el Granada lo hicimos bien, nos faltó el acierto pero controlamos el partido e hicimos muchas cosas bien", subrayó.

Hablando del Ibiza y de la victoria agónica (1-2) con el segundo tanto de Antoine Griezmann que llegó en el descuento, reconoció que se llevó "un susto gordo". "No voy a mentir, pero es un caso especial por las connotaciones de jugar en hierba artificial ante un equipo que se entregó e hizo las cosas muy bien, y no ayudó. Y no estuvimos lo inspirados que debíamos estar", recalcó.

No obstante, el técnico cántabro negó que el 3-5-2 fuera una "prueba" y por ello le seguirá dando oportunidades al sistema, aunque necesita que "muchos jugadores entiendan los detalles" para que se produzcan los cambios que desean.

"Tenemos que incidir en las cosas a las que damos importancia, y no nos debería llevar mucho tiempo. En general, ya sé que hay mucha gente resultadista que sólo se va a preocupar de ganar, y no le va a importar cómo juguemos", lamentó.

"Esto es así en el fútbol de hoy día, me parece bien, pero hay mucha gente que sabrá si realmente el equipo ha merecido ganar o no, y si ha jugado bien o no. También hay que valorar cómo es el camino a la victoria o a la derrota, sería lo justo. Aunque entiendo que haya gente que sólo le preocupe lo otro", explicó.

Además, todavía sobre Ibiza, se refirió a los motivos del cambio de sistema al final. "Hubo un momento al final que cambiamos. Y en diez minutos hubo más espacios, ya les dijimos a los futbolistas que habrá partidos que no los ganaremos en los primeros minutos pero sí en el 80 porque lo que haces genera mucho desgaste en el rival, que llega cansado y ya no puede bascular. Tenemos el balón porque cansamos al rival y aprovechamos para defendernos con el balón", argumentó.

Por otro lado, preguntado por Rodrigo Moreno, Setién afirmó que "es un futbolista extraordinario que puede complicar la vida a cualquier equipo". "Es clave en el Valencia. Hubiera preferido que no jugara, pero sabemos que si no juega él, lo hará otro, y el nivel del Valencia juegue o no Rodrigo es muy alto. Tienen jugadores, en general, de mucho nivel", destacó del Valencia, al que visitan en Mestalla.

"Mi primer gran examen ya fue el Granada, el segundo grandísimo fue el de Ibiza y no espero menos de ningún partido, tampoco de este del Valencia. En Mestalla, el Barça lleva años sin perder, ha empatado y ganado. El rival, como entidad, es quizá uno de los mejores equipos a los que te puedes enfrentar, pero exámenes, aquí, los tienes que pasar todos los días", confesó.

"No he tenido que poner ningún parche, hemos hecho prácticamente lo que hemos querido hacer. Vamos conociendo a los futbolistas, y cómo entienden el juego. Estoy muy contento y satisfecho de cómo se van desarrollando los acontecimientos, he encontrado mucha colaboración y lo que ha salido mal es por desconocimiento o porque no es fácil interpretar exactamente en el campo lo que les pedimos. A medida que repites las cosas, todo saldrá mucho mejor y las victorias nos ayudarán porque el nivel de confianza mejorará. Vamos por el camino correcto", apostilló.

En cuanto a los octavos de la Copa y recibir en casa al CD Leganés, celebró la ventaja de "no viajar" y jugar en el Camp Nou. "Ya hemos visto las consecuencias de muchos equipos de Primera que han jugado contra equipos en principio inferiores. Jugar en casa es positivo, y las consecuencias de haber jugado contra otro rival hubieran sido más problemáticas", sentenció.