Sevilla y Espanyol ponen tierra de por medio con un descenso que quema al Mallorca

Villarreal CF - Sevilla FC - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Sevilla y el Espanyol vencieron a Villarreal (2-3) y Athletic Club (2-0) este miércoles en la jornada 36 de LaLiga EA Sports para ganar tres puntos de mucha confianza en la permanencia, igual que logró el Deportivo Alavés superando (1-0) al FC Barcelona, mientras que el Mallorca cayó (3-1) ante el Getafe.

El equipo andaluz fue capaz de remontar un 2-0 en el Estadio de La Cerámica y ponerse con 43 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso a falta del partido del Girona este jueves. Mientras, el Espanyol celebró su primera victoria casi cinco meses después, y se colocó con 42. Para el Villarreal, el golpe fue dejar escapar un partido encarrilado, aunque siguen terceros, mientras que el Athletic Club falló en una más igualada lucha por Europa.

Los de Luis García Plaza probaron la medicina de la pegada del 'Submarino' en dos jugadas colectivas de mucho nivel, que culminaron Gerard Moreno y Georges Mikautadze aún por el minuto 20. Sin embargo, el equipo amarillo bajó la intensidad de juego mientras subía la de un Sevilla con la categoría en el aire. A base de golazos, el cuadro andaluz remontó, llegando con el empate al descanso con Oso y Kike Salas, canteranos al rescate una vez más.

En la reanudación, el pacto de no agresión lo rompió Akor Adams con un zapatazo a la escuadra por el minuto 70. Los de Marcelino García Toral, con el descontento de La Cerámica, acecharon en el tramo final, pero el Sevilla supo jugar con oficio pese a la gran necesidad de un triunfo en un estadio complicado que, a falta de dos partidos, pone tierra de por medio con el descenso.

Por su parte, el Espanyol, con su nuevo director deportivo Monchi en la grada, se quitó de encima la tremenda losa de llevar casi cinco meses sin ganar, a tiempo de no ser cazado por la zona roja, y complicó al Athletic la clasificación para competición europea. Ambos equipos hicieron méritos y ocasiones, de sobra, para puntuar en el RCDE Stadium, pero pudo más el empuje local y los cambios, con goles de Pere Milla y Kike García ya en el descuento.

Los de Manolo González vieron cambiar su suerte ante un cuadro vasco que tuvo sus ocasiones, varios balones a la madera, y sin puntería ante un Marko Dmitrovic que se hizo grande. Con todo, también Unai Simón sujetó a los visitantes en un primer tiempo de intercambio de golpes. Al equipo perico le salieron bien los cambios, con el 1-0 de Milla al poco de entrar. El ánimo de Cornellà hizo el resto y estallaron de felicidad con el segundo de Kike para guardar en el descuento su ansiado triunfo en 2026.

EL MALLORCA, PENDIENTE DEL GIRONA

Por otro lado, el Mallorca se vio superado por un efectivo Getafe, séptimo con 48 puntos para saborear la Conference League, gracias al doblete de Martín Satriano. El equipo madrileño sacó los colores a la defensa rival y el Coliseum se hizo un trago difícil de pasar en los de Martín Demichelis, que echaron de menos al lesionado Antonio Raíllo. Zaid Romero hizo el 3-0 en la reanudación.

Con la renta, los de José Bordalás guardaron el triunfo a pesar de la tímida reacción bermellona con el tanto de Omar Mascarell. Eclipsado Vedat Muriqi, el Mallorca se mostró falto de ideas e incluso fuerzas ante un Getafe que gozó de dominio de balón y no sufrió. El equipo balear se queda así con 39 puntos, los mismos que el Elche y un Levante que marca el descenso tras la escapada (40) del Alavés ganando al Barça, y pendiente del Girona (39).