Sevilla - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ramón Sánchez-Pizjuán será el encargado de inaugurar la jornada sabatina con un Sevilla eufórico recibiendo al colista Mallorca. Los locales quieren alargar su buen momento después de golear al Barça en la pasada jornada (4-1) y, de paso, asaltar las posiciones de Liga de Campeones, un Top-4 que no ocupa desde la última jornada de la temporada 2021-22.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy, Sow; Alexis, Romero y Vargas.

Mallorca: Leo Román; Morey, Valjent, Raíllo, Maffeo; Morlanes, Samú; Joseph, Darder, Pablo Torre; y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Sevilla y RCD Mallorca de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 18 de octubre a las 14.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los bermellones se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.