El Sevilla no quiere descolgarse más ante Osasuna y el Huesca busca estrenarse ante el Eibar

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla afrontará este sábado un importante partido ante Osasuna, frente al que debe lograr los tres puntos si no quiere descolgarse más de la parte alta de la tabla, mientras que el Huesca busca su primera victoria liguera ante un Eibar más peligroso a domicilio, en partidos correspondientes a la novena jornada de LaLiga Santander.

El Ramón Sánchez-Pizjuán acogerá (18.30 horas) un encuentro clave para calibrar las opciones de un Sevilla al que le está costando arrancar esta campaña doméstica, lastrado por un exigente calendario que poco respiro le ha dado desde que se proclamó brillantemente campeón de la Liga Europa.

De momento, mientras que en Europa el equipo de Julen Lopetegui ya va encarrilando su objetivo de pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones, en Liga, el panorama es distinto y desde el esperanzador empate e imagen en el Camp Nou, no ha conseguido volver a sonreír, lo que espera hacer ante un visitante incómodo como Osasuna.

Desde que ganase el 1 de octubre con un gol en el descuento al Levante, el Sevilla no ha vuelto a ganar en sus siguientes cuatro partidos, con sólo el punto ante el FC Barcelona como mejor noticia. El pasado fin de semana parecía tener controlado el partido ante el Athletic Club, pero tras perdonar, fue víctima de la remontada 'leona' que le deja a dos puntos del descenso, aunque con dos partidos todavía pendientes.

Ahora, animado por su gran remontada europea con diez ante el Krasnodar, el objetivo sevillista es cerrar esta 'herida' antes del último parón internacional, pero enfrente tendrá a un Osasuna que ya el año pasado le puso en muchas complicaciones, igualando un 2-0 y cayendo por un gol de En-Nesyri en el 94.

El delantero marroquí, gran protagonista el miércoles con dos goles, será seguramente una de las novedades en el once de Lopetegui, al que podrían volver también Acuña y Fernando, y donde podría haber descanso para Ocampos. Suso sigue sin estar disponible para el técnico de Asteasu, que sí podría recuperar a Sergi Gómez.

Por su parte, Osasuna llega al Pizjuán con el deseo de aprovechar el desgaste y las posibles rotaciones del rival para sumar algo positivo y compensar así los tres puntos perdidos el pasado sábado ante el Atlético de Madrid en El Sadar (1-3).

El conjunto de Jagoba Arrasate no ha empezado mal la campaña y de momento está en la zona media con 10 puntos, y como visitante se está mostrando bastante sólido, aunque este partido es seguramente su mayor examen hasta ahora.

Los 'rojillos' sólo han perdido en una de sus tres partidos a domicilio, en Getafe, pero por 1-0, en lo que es hasta el momento el único gol encajado por Sergio Herrera fuera de El Sadar tras pasar por Cádiz y Eibar, aunque los dos goles de la victoria en el Carranza son los únicos a favor hasta el momento. Para mejorar esos números ante una defensa fuerte, pero que parece no estar tan sólida como antaño, Arrasate podría apostar con Budimir como única referencia arriba.

EL HUESCA QUIERE SU PRIMERA VICTORIA

Por otro lado, el sábado se abrirá en el Estadio de El Alcoraz (14.00 horas) con un duelo directo entre la SD Huesca y la SD Eibar, con el conjunto oscense en busca de su primera victoria de la temporada ante un rival más peligroso a domicilio en este inicio.

Los de Míchel son, junto al Valladolid, los únicos que todavía no han sumado los tres puntos en un partido, lo que les tiene instalados en la zona de descenso con cinco puntos, todos ellos productos de empates, y a tres de los de José Luis Mendilibar, que tienen dos triunfos, pero ambos lejos de Ipurua y en sus dos últimas salidas.

El Huesca llega algo 'tocado' a un partido clave para intentar salir de la 'quema' y vivir más tranquilo la semana y media de parón internacional. Después de empatar cuatro de sus primeros cinco partidos y de encajar sólo dos goles, ha encadenado tres derrotas en los cuatro siguientes, con diez recibidos en los últimos tres, con sendos 4-1 en San Sebastián y en Madrid. Pese a estas cifras, Míchel parece que no retocará la defensa de un once al que podría volver al medio Mikel Rico y también Borja García.

Por su parte, el Eibar sigue sin dar con la tecla en Ipurua y cayó la pasada jornada ante el entonado Cádiz en casa, por lo que no pudo dar continuidad a su brillante victoria en una plaza difícil como el Sánchez-Pizjuán ni alargar a cuatro sus jornadas sin perder. Edu Expósito podría ser el único cambio en el once de Mendilibar para intentar ganar a un Huesca contra el que perdió sus dos duelos ligueros de hace dos temporadas.

--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA NOVENA JORNADA DE LALIGA SANTANDER

-Sábado.

Huesca - Eibar. Melero López (C.Andaluz) 14.00.

Barcelona - Betis. Cuadra Fernández (C.Balear) 16.15.

Sevilla - Osasuna. Martínez Munuera (C.Valenciano) 18.30.

Atlético - Cádiz. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.