El Sevilla quiere afianzarse en 'Champions' antes de la Copa

Publicado 25/01/2019 18:40:18 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla intentará aprovechar el impulso anímico de su victoria copera ante el FC Barcelona y recuperar la senda del triunfo en LaLiga Santander ante el Levante para afianzarse en la 'zona Champions', mientras que el Valencia quiere acercarse a los puestos europeos hundiendo en el derbi al Villarreal, y el Leganés y el Eibar viven un duelo directo en Butarque.

El Ramón Sánchez-Pizjuán (13.00 horas) será el escenario de la apertura de la vigesimoprimera jornada liguera con un duelo entre el cuarto clasificado, un Sevilla que busca aliviar su mal momento en el torneo al calor de su afición, y un Levante, décimo y que viene de romper su mala dinámica.

El equipo de Pablo Machín ha perdido algo de fuelle en Liga y actualmente está pasando su peor momento del año con cuatro jornadas consecutivas sin ganar, con sólo dos puntos sumados. Como 'excusa', tres de esos encuentros han sido a domicilio, una faceta que se le vuelve a atragantar esta temporada a los sevillistas, que no hace mucho eran perseguidores del liderato y que ahora tienen en riesgo incluso su plaza de 'Champions'.

El conjunto andaluz sólo aventaja en uno y dos puntos respectivamente al Getafe y todo lo que no sea volver a ganar mes y medio después le podría dejar fuera de los cuatro primeros. Lo mejor para los de Machín es que el pasado miércoles demostraron su poderío en casa y batieron por 2-0 al FC Barcelona en la ida de los cuartos de la Copa, todo un refuerzo para recibir a un Levante con peligro a domicilio.

El Sevilla mejoró su imagen ante los azulgranas después de la ofrecida el pasado sábado en el Santiago Bernabéu y su técnico tendrá ahora bajas importantes para recibir a los 'granotas' ya que Jesús Navas es baja, y Escudero, Pablo Sarabia y Roque Mesa serán duda hasta última hora. Promes debería relevar al de Los Palacios, y Arana, el 'Mudo' Vázquez y Amadodu podrín ser lo reemplazos de los otros tres.

Enfrente, un Levante que llega algo aliviado a esta complicada visita tras su victoria de la anterior jornada ante el Valladolid con la que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar y sólo dos puntos sumados.

Ahora, con 26 puntos, ve algo más lejos el descenso e intentará volver a ganar a domicilio, lo que no consigue desde su campanada en el Bernabéu el pasado 20 de octubre. Paco López no podrá repetir su último once por la baja de Toño García, cuyo hueco podría ser para Moses Simon, mientras que Roger o Borja Mayoral pugnan por ser el acompañante de José Luis Morales.

EL VALENCIA BUSCA POR FIN EUROPA

En Mestalla (20.45 horas), habrá un derbi regional entre el Valencia y el Villarreal, dos equipos destinados a luchar por los puestos europeos, pero que llegan a la cita alejados de este objetivo, con los visitantes con la urgencia añadida que les da estar en descenso.

El conjunto 'che' marcha noveno a cinco puntos de la sexta plaza y espera aprovechar la anímica remontada firmada en Balaídos para encadenar dos triunfos seguidos en el torneo, algo que sólo ha conseguido este año en una ocasión cuando ganó en Getafe y luego al Rayo Vallecano.

Los de Marcelino García Toral, sin embargo, afrontan este derbi tras perder en Copa ante el Getafe, donde el asturiano apostó por los menos habituales salvo Parejo y Diakhabi. Lo más normal, pese a que debe remontar el martes a los 'azulones' el 1-0, volverán los 'fijos' salvo el sancionado Gabriel y los lesionados Guedes y Kondogbia.

Peor es el panorama en el Villarreal, que acude muy necesitado de los puntos en su intento de salir de la penúltima plaza, a tres puntos del Celta. El 'Submarino Amarillo' no gana en Liga desde el 25 de noviembre, con Javi Calleja aún en el banquillo, y ni siquiera ha sido capaz de aprovechar sus dos partidos consecutivos en su estadio.

La racha a domicilio es peor ya que el conjunto castellonense no gana lejos de la Cerámica desde finales de septiembre en San Mamés (0-3) y lo tendrá complicado en un estadio donde sólo ha ganado el Girona, pero que se le ha dado muy bien en sus últimas tres visitas en las que ha salido vencedor. Víctor Ruiz ocupará el lugar del sancionado Funes Mori.

Finalmente, en Butarque (18.30 horas) habrá un duelo directo por alejarse de la zona de descenso entre el Leganés, decimoquinto con 22 puntos y sólido en la actualidad en su estadio, y el Eibar, undécimo con 25 y con más problemas a domicilio.

El equipo de Mauricio Pellegrino espera volver a encontrar puntos en su estadio para compensar otra salida sin arañar nada tras perder, aunque dejando buena imagen, en el Camp Nou. Los 'pepineros' saben que la salvación pasa por seguir siendo fuertes ante su público, frente al que sólo han perdido ante el Villarreal a mediados de septiembre. Desde entonces, 15 puntos sumados, con cuatro triunfos y tres empates.

Además, el 'Lega', que sigue sin Carrillo y Rubén Pérez y recupera a Bustinza, sancionado el pasado fin se semana, recibe a un Eibar que lejos de Ipurua sólo ha sumado seis de los 27 puntos que ha disputado, pero que llega reforzado por su claro triunfo ante el Espanyol (3-0) que puso fin a una racha de seis jornadas sin ganar.

José Luis Mendilibar tiene las bajas de Fabián Orellana y Pedro León y parece que repetirá el once que formó ante los de Rubi, con la única duda de quien acompañará a Sergi Enrich en el ataque, puesto al que optan Kike García y Charles Dias.

--HORARIOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 26.

Sevilla - Levante. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 13.00 horas.

Atlético - Getafe. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 16.15 horas.

Leganés - Eibar. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18.30 horas.

Valencia - Villarreal. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 20.45 horas.

-Domingo 27.

Valladolid - Celta. Sánchez Martínez (C.Murciano) 12.00 horas.

Girona - Barcelona. González Fuertes (C.Asturiano) 16.15 horas.

Athletic - Betis. Estrada Fernández (C.Catalán) 18.30 horas.

Real Sociedad - Huesca. Prieto Iglesias (C.Navarro) 18.30 horas.

Espanyol - Real Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 20.45 horas.

-Lunes 28.

Alavés - Rayo Vallecano. Melero López (C.Andaluz) 21.00 horas.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPO J G E P GF GC PTS.

1 Barcelona 20 14 4 2 56 21 46.

2 Atlético 20 11 8 1 30 13 41.

3 Real Madrid 20 11 3 6 30 24 36.

4 Sevilla 20 9 6 5 31 22 33.

5 Alavés 20 9 5 6 22 23 32.

6 Getafe 20 8 7 5 25 16 31.

7 Betis 20 8 5 7 25 25 29.

8 Real Sociedad 20 7 5 8 25 24 26.

9 Valencia 20 5 11 4 19 18 26.

10 Levante 20 7 5 8 32 35 26.

11 Eibar 20 6 7 7 24 28 25.

12 Girona 20 5 9 6 23 26 24.

13 Espanyol 20 7 3 10 21 30 24.

14 Athletic Club 20 4 11 5 21 26 23.

15 Leganés 20 5 7 8 18 24 22.

16 Valladolid 20 5 7 8 17 23 22.

17 Celta 20 5 6 9 32 34 21.

18 R. Vallecano 20 5 5 10 24 36 20.

19 Villarreal 20 3 9 8 21 26 18.

20 Huesca 20 2 5 13 17 39 11.