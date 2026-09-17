Los exinternacionales Íker Casillas y Gerard Piqué vuelven a protagonizar la campaña de Uber Eats de 2026-27 como patrocinador de LaLiga. - LALIGA

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez aficionados españoles tiene algún ritual para dar suerte a su equipo, según un estudio de la plataforma de entrega a domicilio Uber Eats, que en su campaña 2026-27 de LaLiga vuelve a tener como protagonistas a los exinternacionales del Real Madrid y FC Barcelona Íker Casillas y Gerard Piqué.

Hay aficionados que tienen una camiseta de la suerte, y otros no se levantan del sofá si su equipo empieza a remontar, mientras que algunos prefieren directamente apagar la televisión antes de un penalti. La nueva campaña de Uber Eats para la temporada 2026-27, como patrocinador oficial de LaLiga, pone el foco en todos esos rituales con los que los seguidores intentan echar una mano a su equipo desde casa.

Como parte de la campaña, la plataforma de reparto ha llevado a cabo una encuesta entre sus usuarios en España para conocer sus rituales y supersticiones. Los datos revelan que el 68 por ciento de los aficionados españoles reconoce tener algún ritual cuando juega su equipo para darle suerte.

La camiseta no se elige al azar, ya que el 36 por ciento reconoce utilizar siempre la misma y otro 36 por ciento intenta ver los partidos rodeado de las mismas personas. Otra regla que parece especialmente difícil de romper es que si el equipo empieza a remontar, mejor no tocar nada. El 61 por ciento asegura que no se mueve de donde está. Solo un 13 por ciento prueba suerte cambiándose de sitio y un 9 por ciento opta directamente por dejar de mirar.

Una victoria puede ser suficiente para convertir un pedido en tradición. El 83 por ciento de los participantes volvería a pedir pizza si creyera que había dado suerte a su equipo. Y algunos llevarían el ritual todavía más lejos: si con ello pudieran garantizar el resultado, siete de cada diez estaría dispuesto a comer siempre lo mismo o incluso a comer "lo que hiciera falta".

La nueva campaña de Uber Eats y LaLiga lleva esos rituales a la pantalla con situaciones muy reconocibles: volver a pedir los mismos pinchos, la fideuá de "la última vez" o el bocadillo que coincidió con la última goleada; sentarse exactamente en el mismo sitio o repetir una camiseta hasta que deje de dar suerte.

Y entre tanta superstición vuelven a aparecer Gerard Piqué e Iker Casillas. Después de su particular duelo de 'manitas' y 'orejonas' en la última campaña de Uber Eats, la rivalidad habitual entre los exfutbolistas se mezcla con las manías de los aficionados.

Ante uno de esos rituales relacionados con la camiseta, Piqué lanza: "Ahora entiendes lo de la manga larga". La respuesta de Casillas no tarda en llegar: "Yo lo gané todo cortándome las mangas", en un guiño a dos imágenes muy reconocibles de sus años sobre el césped.

"Las supersticiones hacen que cada aficionado viva el fútbol de una forma completamente distinta. Son rituales que todos reconocemos: repetir una comida, ocupar siempre el mismo sitio o pensar que cambiar algo cuando vas ganando puede gafar el partido. Uber Eats ya forma parte de muchos de esos momentos y esta campaña busca reflejarlos con humor, tal y como los viven los aficionados cada jornada", señaló Arnaud Gouénard, director de Marketing de Uber en España.