Simeone: "Este año me está gustando quedarme a disfrutar"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, no quiso entrar en la polémica de la victoria (2-1) de este domingo ante la Real Sociedad y confesó que "este año" le está "gustando" quedarse "a disfrutar" del ambiente del Metropolitano.

"Normalmente no hablo de los árbitros, sigo en la misma línea. Después de ver el esfuerzo de los chicos en esta maratón de partidos y no tener a todos los compañeros, me siento orgulloso. Yo veo todo extraordinario, competir y seguir compitiendo, es para sentirse orgulloso", dijo en rueda de prensa.

El técnico argentino destacó el trabajo de su equipo y el espíritu que se vive en el Metropolitano, donde confesó que está disfrutando, cambiando su habitual salida en carrera hacia el vestuario con el pitido final. "Este año me está gustando quedarme a disfrutar un poco más", afirmó.

"Hicimos un primer tiempo muy bueno y empezó el segundo, pudimos haber ampliado el marcador. Después nos costó poder salir de contra para crear más peligro. Ellos juegan muy bien, un equipo muy valiente. Hoy intentó jugar mucho a segunda pelota, buscando algo parecido a lo que hizo el Feyenoord", añadió.

"Controlamos muy bien el partido de Kubo, de Oyarzabal, de su medio centro que hace jugar a los demás. Desde la fase defensiva interpretamos dónde le podíamos hacer daño", explicó.

Por otro lado, Simeone se refirió a las manos en el área que beneficiaron al Atlético. "Siempre la misma pregunta y siempre la misma respuesta. Es muy complejo. El VAR llama al árbitro por una supuesta mano, le toca en los dedos, y el árbitro, normalmente cuando le llaman, es penalti", afirmó.

"Tuvo la personalidad que no generaba penal, en la otra, siempre cuenta que si la mano está fuera del cuerpo, interfiere. Es difícil. Cuando te toca a favor estás contento y cuando te toca en contra, estás jodido", añadió, antes de elogiar a Koke y a un Samuel Lino que "se veía que tenía cosas diferentes".

"Lo hizo bien en el Valencia y teníamos expectativas. Cuando un futbolista quiere, todo lo que es sumar cosas, aportarle esa fase defensiva, le da más posibilidades, para jugar con nosotros y con su selección. Necesitamos que haga gol y le vamos a seguir exigiendo", terminó.