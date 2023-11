Simeone y la carga de partidos: "Los únicos que pueden resolver esta situación son los futbolistas"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tiene claro que "los únicos que pueden resolver" el actual problema de la gran carga de partidos "son los mismos futbolistas" y afirmó que no es quien para hablar con los seleccionadores para que intenten dar descanso a sus internacionales porque es comprensivo igualmente con la posición que ostentan.

"Los que juegan son ellos y está claro que desde su lugar tienen la posibilidad de hacerlo o de acompañar lo que está sucediendo, que ellos mismos ven que obviamente no es fácil, pero al mismo tiempo son futbolistas y me pongo en lugar de ellos y a mí me gustaría jugar siempre. Entiendo que los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas", destacó Simeone en la rueda de prensa previa al encuentro ante el RCD Mallorca.

De todos modos, el 'Cholo' considera que "desgraciadamente no va a variar" esta situación porque "hay una necesidad de todas las partes" de que las selecciones "jueguen" y que los seleccionadores "ganen los partidos".

El técnico colchonero quiso quitar hierro al asunto de los 180 minutos disputados por Antoine Griezmann con Francia y dejó claro que no tiene por qué hablar de ello con Didier Deschamps, seleccionador francés. "Nunca me permitiría opinar y reclamar algo porque entiendo la posición de todos los entrenadores", remarcó.

Sobre su rival de la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, Simeone recordó que el RCD Mallorca "viene de muchos día sin jugar y seguramente "estarán preparados" y que su técnico, Javier Aguirre, "siempre lleva a sus equipos a una intensidad y a un trabajo colectivo importante".

"Pensamos en el partido del Mallorca, en cómo resolver el juego que tenemos por delante, en seguir mejorando nosotros como equipo y ya cada uno tendrá que ocuparse de lo que tiene que ocuparse", puntualizó sobre como ha afectado el 'virus FIFA' al Real Madrid y FC Barcelona.

Sobre el delantero neerlandés Memphis Depay, que regresa de lesión, subrayó que es "un futbolista muy importante" para el Atlético y que "ojalá pueda mantener la regularidad que está buscando". "Ha hecho un grandísimo esfuerzo en el verano para recuperarse de la antigua lesión. Hizo un gran esfuerzo para ponerse bien, pero desgraciadamente le tocó lesionarse y otra vez se volvió a levantar con mucha ilusión", aclaró.

Sobre la posibilidad de ver a Samuel Lino y Rodrigo Riquelme juntos, el técnico del conjunto rojiblanco aseguró que lo han "analizado" y que lo tendrán "en cuenta", advirtiendo que en algún momento "posiblemente sucederá".

"Con Axel Witsel estoy muy contento por él, es un chico noble y trabajador, que vino con mucha ilusión teniendo una edad bonita para seguir rindiendo y nos está dando, en otro lugar del campo, cosas importantes que el equipo le hacen bien", afirmó sobre el jugador belga.

Finalmente, fue preguntado por las declaraciones de su compatriota y seleccionador argentino, Lionel Scaloni, diciendo que tiene que pensar sobre su continuidad al frente de la campeona del mundo. "Él sabrá explicar cuando lo tenga que explicar el por qué lo ha dicho, pero claro que lo entiendo, y mucho", concluyó.