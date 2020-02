Simeone: "Competimos muy bien, que es lo que me gusta"

Publicado 14/02/2020 23:37:15 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó la manera de competir de su equipo en Mestalla, una salida que "no era fácil" y que confía marque una línea a seguir a partir de ahora, pensando ya en el duelo del martes contra el Liverpool.

"Me quedo con la actuación del equipo. Fue un partido importante, bonito, con muchas opciones de gol para ambos. Nuestras contras en el primer tiempo podían hacer daño y ellos en el segundo estaban en nuestro campo y nos refugiamos bien", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la jornada 24 de LaLiga Santander.

El 'Cholo' valoró el trabajo de su equipo y respondió a la actuación con gol de Llorente. "Esta es la manera de competir que tenemos y ojalá podamos seguir por esa línea. El trabajo paga, no importa dónde juegues sino cómo te involucras. Él es un ejemplo claro del esfuerzo. Tiene la actitud que hay que tener", apuntó.

El técnico visitante se refirió a los dos goles encajados en jugadas a balón parado en Mestalla. "Son dos jugadas rápidas, la segunda más rápida, la trabajaron bien y nosotros es algo que tenemos que mejorar", afirmó.

"Ahora pensamos en lo que va a tocar el martes. Fue un partido competido contra un rival muy duro, que no ha perdido en su campo, no era una salida fácil, pero competimos muy bien, que es lo que me gusta. Estamos a dos puntos del Getafe", finalizó.