Simeone: "Se está construyendo una plantilla para soñar en grande, pero no he dado con la tecla"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró este viernes el conjunto colchonero "está construyendo una plantilla para soñar en grande", pero también reconoció que todavía "no" ha "dado con la tecla" para hacer funcionar al equipo, algo que intentará cambiar este sábado contra un "rival duro" como el Deportivo Alavés.

"Las dos cosas son ciertas y compatibles. Se ha construido para soñar en grande, todos soñamos, y después está la realidad, que es que el entrenador no ha dado en la tecla en estos últimos dos partidos", aseguró el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza.

El argentino calificó de "duro" a su rival de este sábado, sobre todo en un campo como Mendizorroza, donde a su equipo siempre le "cuesta muchísimo". "Siempre es bueno seguir la línea del crecimiento del equipo y que eso te dé el resultado, que de eso vivimos todos. A partir de ahí, saber el rival al que nos vamos a enfrentar, competir bien y bueno, no me imagino otro escenario del que nos vamos a enfrentar. Cinco de la tarde, posiblemente calor, y todos los detalles que aparecerán en el partido que ya nos imaginamos", apuntó.

"Vamos a jugar con un rival importante, en su campo sobre todo se hace más fuerte, viene de hacer dos partidos, pese a haber perdido con el Betis, en un buen nivel, tiene un entrenador que tiene las ideas muy claras de cómo quiere jugar su equipo y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", continuó Simeone sobre el Deportivo Alavés.

En referencia al inicio de temporada, el entrenador colchonero cree que es difícil ponerle una puntuación, aunque reconoció que hay "situaciones a mejorar". "El equipo ha trabajado bien en estos dos partidos, con situaciones a mejorar, sobre todo defensivamente, y bueno, y seguir creciendo en la parte ofensiva para que el equipo pueda ser más contundente en las zonas importantes", argumentó.

Para cambiar esta mala dinámica, Simeone considera clave tener "temple". "Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo, y menos para el lugar que ocupamos nosotros. Nos tenemos que centrar en las mejoras que comentaba, en seguir potenciando las cosas que se hicieron bien, y, sobre todo, tener temple. En un momento siempre difícil, de dos partidos sacar un punto, afrontándolo con la tranquilidad, que también necesita el partido para poder jugarlo como queremos", opinó.

El técnico rojiblanco cree que en el partido anterior contra el Elche, su equipo tuvo "muchísimas ocasiones de gol", por lo que espera "seguir teniendo esa misma cantidad de situaciones" y ser "más contundentes a la hora de resolverlas". "En el último pase final no estuvimos acertados en jugadas donde pudimos haber sacado partido ante los rematadores que estaban en el área y no tuvimos la precisión para poder llegar al gol. Necesitamos más presencia en el área, y ojalá podamos mantener la línea de tantas posibilidades de gol como tuvimos", explicó.

Cuestionado por el estado de forma del lateral Nahuel Molina, el entrenador del Atlético dijo que "está trabajando muy bien desde que empezó la pretemporada". "Está con mucha ilusión y compite en esa posición con Marcos (Llorente) y con Marc (Pubill), más allá de que este también nos puede ayudar como tercer central. Está con mucha alegría, con muchas ganas de demostrar cuando le toque que nos puede ayudar y eso es muy bueno para él y para el equipo", valoró.

Por último, el 'Cholo' también habló del sorteo de la Liga de Campeones. "La 'Champions' es muy bonita, la presentación fue maravillosa desde lo visual, y bueno, a competir con los rivales que tenemos, que son duros, difíciles, todos importantes, y obviamente que nos exigirán lo mejor, que demos lo mejor", concluyó.