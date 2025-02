Simeone: "Cuando uno decide ser entrenador busca enfrentarse a los mejores rivales"

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó este viernes que cuando uno decide ser entrenador "busca enfrentarse a los mejores rivales", por lo que está "feliz" por la exigencia de un calendario que afronta con la "tranquilidad" que les da la experiencia de otras temporadas "en mucha cantidad de partidos importantes".

"Cuando uno decide ser entrenador quiere lo mejor, y busca enfrentarse a los mejores rivales, y mantenerse vivo en todas las competiciones, y estar cerca de llegar a los objetivos, que es ganar. Nosotros estamos así, por lo que soy feliz con todo lo que está pasando", afirmó el argentino sobre la exigencia del calendario, que enfrenta a los rojiblancos a Real Madrid, en octavos de Champions, y Barcelona, dos en Copa y una en Liga, en el próximo mes y medio.

Simeone explicó que el Atlético ha tenido "la fortuna" en muchas temporadas de tener "mucha cantidad de partidos importantes" y eso da "tranquilidad". "Ahora toca pensar en el partido de Valencia, sabiendo que mejoró muchísimo a partir de la llegada de Corberán, con mucha más intensidad, más juego asociativo y orden. Esperemos llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño", agregó.

El argentino no quiso hablar de los árbitros. "En este momento no tengo lugar y espacio para pensar en otra cosa que en nosotros. Mi foco está puesto ahí, en mi energía volcarla en lo que necesite el equipo. Ustedes ven y escuchan, así que no pregunten", expresó.

El entrenador rojiblanco apuntó las opciones que tiene en el centro del campo ante la ausencias de Barrios y Koke. "Gallagher es un centrocampista con llegada, pero no un medio más posicionado, y Marcos Llorente ha jugado en ese puesto con el Real Madrid y Alavés, por lo que creemos que puede ayudarnos mañana en esa posición. Empezará ahí seguramente", aclaró.

Sobre Antoine Griezmann, Simeone dijo que suele es "un jugador extraordinario y diferencial" que les hace "tener un salto de calidad". "Atraviesa partidos que no lo hace bien, como tantos otros compañeros de él. Ahora me toca a mí interpretar cómo es la gestión de su juego, pero confío absolutamente en Griezmann", concluyó.