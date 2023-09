Simeone: "Debemos tener la cabeza fresca porque hay más partidos que en otra época"

"¿Morata? No me voy a poner en estado de victimismo"



MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la única manera de recuperarse del maratón de partidos en el que está sumido el equipo es "descansando y teniendo la cabeza fresca", además de recalcar que hay más encuentros "que en otra época".

"Hemos convivido con ello muchos años, acuérdense en nuestra primera época, que no teníamos muchos recambios y jugaban siempre los mismos. Es otra forma de recuperarse, seguir jugando. Si no juegan el domingo, tienen que entrenar el lunes; es preferible que jueguen el domingo y el lunes descansen", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Cádiz.

Sin embargo, sí cuestionó la aparición de más partidos internacionales. "Hay más partidos de selecciones que antes y nos rompen todo, las competiciones que van apareciendo continuamente... Hay más partidos que en otra época. Hay que buscar la manera desde el juego, lo táctico, lo posicional y descansar. No hay otra manera de recuperar que descansando y teniendo la cabeza fresca para volver a competir el domingo, y el miércoles, y otra vez el domingo", indicó.

Respecto a la fatiga, aseguró que tratarán "de resolverlo de la mejor manera, desde lo táctico y desde el juego". "Está volviendo Correa, sumamos uno más a los nuestros, y están los chicos que nos van a ayudar y pueden jugar, pese a que todavía no hayamos puesto a algunos de ellos. Vienen Ilias -Kostis-, Aitor -Gismera- y Salim -El Jebari-. Cada uno desde su lugar, si están ahí es porque tienen 'chances' de jugar", señaló.

Además, el técnico argentino no quiso desvelar si el argentino Ángel Correa estará disponible para el choque ante los andaluces. "No puedo confirmar nada porque todavía no tengo claro quiénes van a empezar. Ángel participó en el entrenamiento y terminó bien", subrayó.

Por otra parte, tampoco analizó la expulsión de Álvaro Morata la pasada jornada ni quiso valorar si al atacante madrileño le permiten menos que a otros. "No me voy a poner en estado de victimismo, no es momento. Álvaro está haciendo un gran trabajo, el otro día hizo un grandísimo partido, lo jugó muy bien, lo compitió muy bien y ojalá pueda mantener el espíritu que tuvo en estos dos últimos partidos, porque fue muy bueno", expresó.

Por último, Simeone no se mostró preocupado por el hecho de que hace tiempo que no sale un delantero canterano para el equipo. "Los chicos que están están para ayudar al equipo. El partido tampoco pedía más cambios de los que entendimos. En cuanto a la aparición de delanteros de la cantera, siempre hay futbolistas buenos, estuvo Camello en su momento; Riquelme es delantero también, puede jugar como delantero; Salim me gusta, esperemos que si le toca entrar pueda hacerlo bien", finalizó.