Simeone: "Defender mejor es el paso que tenemos por delante y ahí trabajaremos en 2024"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, abogó este sábado por "defender mejor", pese a ganar por 1-0 al Sevilla FC en un partido aplazado en su día de la jornada 4 de LaLiga EA Sports, y que eso "es el paso que tenemos por delante" para trabajar en cuanto empiece el 2024.

"Tenemos un camino solo, que es el partido a partido, y no saldremos de eso. Obviamente siempre buscamos lo mejor, hay que seguir trabajando de la misma manera y mejorar en algunas cosas. El equipo crece y crece, busca continuamente ser protagonista", analizó el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa posterior a ese encuentro en el Cívitas Metropolitano.

"En el primer tiempo quisimos manejar el partido, no pudimos entrar en el final de jugada porque ellos estaban bien cerrados. Tuvimos alguna con Morata, con Lino, con Molina, etc.; pero bueno, el equipo está bien en ese proceso. Necesitamos defender mejor, es el paso que tenemos por delante y ahí trabajaremos", avisó el técnico colchonero.

Además, Simeone subrayó los "cinco partidos seguidos con mucho esfuerzo" que habían afrontado sus pupilos en las últimas semanas. "De los cuales nos tocó ganar tres, empatar uno y perder uno, de los cuales dos jugamos con uno menos. Creo que hoy mejor que el otro día pudimos responder a esa situación de jugar con uno menos y llevarnos un partido importante", aludió el entrenador argentino a lo vivido contra el Getafe.

"Se va un año desde diciembre a diciembre muy bueno, donde jugamos 50 partidos y perdimos solamente ocho, ganando si no me equivoco 34; y con gran cantidad de goles también, son 104, creo. Hemos hecho un año anual muy bueno, y ahora viene la segunda etapa, que hay que seguir cumpliéndola", indicó Simeone sobre el gran desempeño rojiblanco en el 2023.

Por otra parte, elogió la actuación de Marcos Llorente. "Tenemos un montón de futbolistas como lo que demuestra Marcos. Y por eso generamos un buen equipo, por eso competimos bien. El otro día ya decía que en nuestro equipo aquellos futbolistas que tienen el esfuerzo como materia prima, tienen lugar", comentó Simeone.

En este sentido, se congratuló por reincorporar a jugadores clave. "Nos pone muy contentos la entrada de Reinildo, la verdad que lo estaba esperando él hace muchísimo. Sufría él por no poder entrar, nosotros por no encontrar el momento para darle ese lugar y hoy fue muy bonito el abrazo y los cánticos en el vestuario de todo el equipo con Reinildo; y sobre todo la tarea de él en el partido, que lo hizo bien", apuntó.

Mientras, restó importancia a la expulsión de Caglar Söyüncü tras pisar en el tobillo por detrás a Lucas Ocampos. "Me siento responsable en parte de lo que le pasó a Caglar, un chico que tiene un físico muy fuerte, muy alto, un portento físico siempre con intención de querer anticipar".

"No le hemos dado el tiempo para que pueda jugar y estar en ritmo de fútbol continuo, más allá que se entrena muy bien, que trabaja, pero los partidos no son igual que los entrenamientos. Parte de la expulsión es responsabilidad nuestra por no haberle dado los minutos para que se sienta mejor y pueda jugar mejor con ese 'timing' que lo tenés cuando jugás; cuando no jugás, es más difícil", concluyó Simeone.