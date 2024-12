Simeone: "Nuestra fuerza para competir como queremos es que todos los jugadores estén involucrados"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la "fuerza" del equipo para "competir" como quiere es que "todos los jugadores estén involucrados", además de insistir en que las "respuestas" dependen "absolutamente del compromiso" de los futbolistas, y ha advertido de que fuera del enfoque del "partido a partido no hay luz".

"Antes del partido, agradecí a los chicos que no estaban en la planilla que iba a empezar el partido cómo están trabajando. En estos últimos partidos hemos repetido mucho más veces la formación y hay un montón de futbolistas muy importantes que están compitiendo de una manera extraordinaria, de la misma manera que cuando les toca entrar. Esa es nuestra fuerza. Y si tenemos alguna posibilidad de competir como queremos competir, necesitamos estar involucrados como están involucrados todos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, se mostró feliz por el hecho de que el noruego Alexander Sorloth haya visto recompensado su trabajo en forma de gol. "Sabemos que vino para ayudarnos de la manera en que lo está haciendo, está involucrándose de la mejor manera con el equipo. Repetíamos en partidos anteriores que había tenido situaciones importantes para convertir, y que cuando uno las tiene, van a llegar", indicó.

"Hoy fue un golazo, posiblemente el más difícil que tuvo en las últimas que se le habían presentado, pero el centro de Molina fue extraordinario, el golpe de cabeza fue perfecto. Desatascó un partido que, como siempre con el Getafe, no es simple", añadió. "Siempre considero que los chicos quieren dar el máximo. Hay veces que se representa y hay veces que no se representa, y el año pasado no se pudo representar de la misma manera que buscaron representarlo y hoy, por suerte, aparece en los resultados, sobre todo", prosiguió.

Además, el técnico argentino personificó esta fuerza en el capitán, Koke Resurrección, que volvió a ser suplente. "Estoy representando lo que siento, no tengo compromiso absolutamente con nadie. Está reflejado en Koke, que es, seguramente, un hombre importantísimo en nuestro recorrido hasta hoy, y él sabe que, si lo necesitamos 20 minutos, entra 20 minutos y la rompe los 20 minutos. Y a mí eso me emociona", confesó.

También destacó la variedad de su plantilla. "Uno se imagina un partido con diferentes situaciones de lo que puede llegar a suceder y con distintas respuestas. Las respuestas las tenemos, pero depende absolutamente del compromiso que tienen los futbolistas. Es fácil decirlo, pero esto se representa cuando uno lo ejecuta. Y hoy lo están ejecutando de una manera visual. Cada vez que le toca entrar al que le toca entrar, está dando el máximo. Y eso me llena de orgullo como entrenador", explicó.

En otro orden de cosas, Simeone restó importancia a ser colíderes y apeló a seguir "partido a partido". "No hay otra manera de ver nuestro presente y nuestro futuro, de seguir trabajando con la misma humildad, todos juntos en búsqueda de seguir mejorando. Ahora pensamos en descansar y en afrontar el partido con el Barcelona del sábado", indicó.

"Soy reiterativo, aburrido. Son 13 años, no voy a cambiar. Hasta el día que me sigan viendo acá será partido a partido, porque creo que es la realidad absoluta del Atlético de Madrid. Si nosotros nos salimos de ese enfoque, no hay luz", dijo en relación a si ve a su equipo candidato al título de LaLiga EA Sports.

Por último, el 'Cholo' reiteró que "el mejor resultado para un equipo siempre es 1-0". "Significa que trabajó bien defensivamente, tuvo contundencia en su ataque; cuando sale 4-3, tenemos que revisar varias cosas defensivamente, aunque hayamos hecho cuatro goles. Con el 1-0, tiene mucho valor el trabajo defensivo y la contundencia ofensiva. No es que me guste ganar siempre 1-0, sino que digo que es lo que mejor representa lo que hace un equipo", finalizó.